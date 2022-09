El Premio Nobel de la paz es para… la 4T

Se acuerda que en los neoliberales y conservadores tiempos del presidente panista Vicente Fox prometió que resolvería el conflicto en Chiapas en 15 minutos, que retomaría las conversaciones con el subcomandante Marcos y pacificaría ese estado. Recuerda que el hombre de las botas también dijo que reunificaría las dos Coreas.

Pues Fox, ni pacificó Chiapas ni logró unificar a Corea del Norte con Corea del Sur. Un fiasco.

Recuerda que el sucesor de Fox, el también panista y conservador Felipe Calderón, inició una guerra contra los cárteles de las drogas con el fin de pacificar el país. ¿Y, qué pasó? Pues que la violencia de multiplicó. Otro fiasco.

Y, recuerda que en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió pacificar al país y reducir la violencia en México. Pues ahora, a diferencia de los panistas, este gobierno popular sí ha logrado vencer el problema de la violencia y ha pacificado el país.



No ha sido fácil, pues los anteriores gobiernos dejaron un tiradero. Pero con mucho esfuerzo y a golpe de levantarse todos los días muy temprano, la violencia ha cedido, y México, por fin, vive en paz.

Hoy, gracias al gobierno de la Cuarta Transformación en el paraíso llamado México solo ha habido unos 130 mil homicidios dolosos en los últimos 46 meses. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, el fenómeno está casi resuelto. Este año, entre enero y agosto, solamente se han registrado 600 feminicidios, y en lo que va de este gobierno, suman apenas unos 3 mil 500.

Se dijo que la Cuarta Trasformación sería feminista, o no sería, y que mejor manera de demostrar el compromiso con las políticas a favor de las mujeres que estas cifras que hablan de la preocupación de la 4T para protegerlas y darles tranquilidad.

Pero basta de hablar de las promesas cumplidas. Ahora que la paz ha llegado a México, nuestro gobierno humanista está obligado a buscar la paz mundial. Esta vez, toca resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que la tensión ha subido tanto que el gobierno ruso de Vladimir Putin ha amagado con utilizar armas nucleares.



Ante esta amenaza a la seguridad mundial, el presidente AMLO no se podía quedar cruzado de brazos viendo cómo el mundo se enfila hacia una guerra mundial. Y con la autoridad moral que le otorga el ser -y pido disculpa- el segundo presidente más popular del mundo, el tabasqueño lanzó su plan de paz para resolver el conflicto ruso-ucraniano, ¡cómo de que no!

Ya antes, AMLO había dado muestras de que su compromiso por lograr la paz y la justicia no sólo era válido en el ámbito doméstico, sino que la Cuarta Transformación está obligada a extender los estándares de bienestar y democracia de los que gozamos los mexicanos al resto del mundo.

Nuestro Presidente no puede permitir que algunas naciones, por poderosas que sean, actúen con violencia o discriminación en contra de países más pequeños o más pobres.

Es por eso que castigó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su ausencia a la Cumbre de las Américas. Como recordará, AMLO hizo el vacío en la reunión celebrada en Los Ángeles, California, en protesta a que los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones hermanas, fueron discriminadas por Washington al no ser invitadas a la Cumbre. Así, el encuentro se quedó sin la asistencia del presidente más popular del continente, y el segundo en el mundo, solo por abajo del Primer Ministro de India Narendra Modi. Y no crea que esta medición la realizó Mario Delgado, el presidente de Morena, que es muy bueno para las encuestas, sino que, en este caso, se trata de un estudio publicado en el diario inglés Financial Times, que fue realizado por la firma Morning Consult. El ejercicio revela que el premier Modi tiene una aprobación de 71%, mientras que el líder supremo de la 4T registra una aprobación de 65%.



Solo ostentando una posición mundial como esa, AMLO tiene la autoridad para proponer un acuerdo de paz para detener la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania. Solo él puede llamar la atención a la ONU por su inutilidad para poner paz y resolver ese conflicto que amenaza con escalar.

Sí, México no es una potencia mundial (aún), pero tiene la autoridad moral para llamar a las potencias a dejarse de politiquería y poner ya fin al conflicto bélico.

Y ahora que ya les ha dicho sus verdades a rusos y ucranianos, y que ambas naciones seguramente están meditando el plan de paz lopezobradorista, el Presidente se ha echado a cuestas una nueva, y muy compleja misión de paz.

Pacificar México, fue fácil, arrancar el proceso de paz para el caso Rusia-Ucrania, fue un poco más difícil, pero ahora, la misión es casi imposible. Esta vez, AMLO buscará una reconciliación entre Belinda y Christian Nodal.

Lograr que Putin y Zelenski lleguen a un acuerdo y se den la mano es difícil, pero lograr que Beli y Nodal se reconcilien, esas ya son palabras mayores, pero no un imposible para nuestro Presidente. Y, si lo logra, nada impediría que el próximo año se le otorgue el Premio Nobel de la Paz.

ME CANSO GANSO

Se preguntará usted de que asuntos ocupan el tiempo del segundo presidente más popular del mundo. Aquí una muestra:

“Christian Nodal quería participar (en un concierto en el Zócalo) y no cobrar…sería buenísimo, nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.