El injusto debate presidencial

Imperdonable, injusto, ingrato, ese fue el trato que las candidatas y el candidato a la presidencia le dieron al presidente, el segundo mejor en la historia de México, sólo superado, por un pelín, por don Benito Juárez. ¿Así pagan seis años de desmañanadas diarias para estar pendiente de la seguridad de todos los mexicanos? ¿Así agradecen el que día a día nos haya tenido puntualmente informados con sus conferencias mañaneras? ¿Es esta la manera de agradecer todo lo que el hombre ha dado al pueblo: dinero en efectivo, medicinas hasta para aventar hacía arriba, trenes, aviones… Y, más importante que lo material, ha entregado su corazón y amor, y hasta su propio ser, recuerde aquello de “Yo ya no me pertenezco, soy de ustedes, soy del pueblo de México”.

Pues así como lo lee, con todo lo que él nos ha dado y ni una sola de las tres personas que pretenden gobernar México tuvo la generosidad de reconocer sus logros.

Una cosa es ser adversarios políticos, pero ignorar lo hecho por el segundo mejor Presidente es mezquindad pura.

El presidente de mexico Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en salón tesorería de Palacio Nacional. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Y, para agregarle insulto al daño, dos de esas personas Xóchitl Gálvez, y Jorge Álvarez Máynez, no solo no le reconocieron su trabajo, y evitaron resaltaron las buenas acciones del actual gobierno, sino que tuvieron la desfachatez de criticar lo hecho por AMLO. Una falta total de cortesía política.

Xóchitl Gálvez dijo no estar a favor de que el Ejército esté adentro del INE, pero respeta las decisiones. Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC, llegó al INE a las 17 horas por una puerta trasera. Fotos: de Berenice Fregoso. El Universal

Y de ellos dos se puede esperar todo, pero de Claudia Shienbaum, la hija pródiga, la cachorra de la 4T, es inconcebible. Mire que dedicar tiempo del debate a hablar de sus logros como jefa de gobierno de la Ciudad de México, de sus premios internacionales, de ella, y solo de ella, eso sí calienta.

Y desde luego que ella es la candidata, y que será ella quien esté en la boleta, pero antes de pensar en sus ambiciones políticas, debió de haber dedicado la mayor parte de su tiempo a exaltar lo hecho por el gobierno al cuál pretende tener el honor de dar continuidad.

Sheinbaum tendría que haber hablado de las maravillas del primer piso de la Cuarta Transformación, de lo construido, antes de hablar de los etéreo, del proyecto del segundo piso que ella pretende construir si gana la elección.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Y los logros son tantos, y tan variados, que los minutos que le tocaron en el debate habrían sido de pocos para hablar de la magna obra de AMLO; del país que reconstruyó, moralizó y transformó en solo seis años.

Había tan poco tiempo que Claudia no podría haber hablado de todo lo hecho, pero, al menos debió de mencionar lo más importante, los logros históricos. Por ejemplo: que él acabó con la corrupción, solo esa obra es suficiente para inscribir el nombre del Presidente con letras de oro en las páginas de la historia de México. Pero él no solo hizo eso, también venció una pandemia. Mientras algunos países se quemaban las pestañas buscando vacunas, él logró detener, con su fuerza moral al peligroso virus, que acabó por hacerle al país, lo que el viento a Juárez. Y, claro que hubo víctimas, algunos cálculos señalan que murieron unas 700 mil personas, pero de no ser por la intervención oportuna del mandatario, y de su eficiente equipo de expertos en salud, quién sabe de cuántas defunciones estaríamos hablando.

Con esos dos temas que se le hubiera reconocido AMLO, el debate habría valido un poco la pena, pero el caso es que Sheinbaum prefirió hablar de sus temas, en lugar de los del señor Presidente.

Habrá otros dos debates más, que le costaba a Claudia haber dedicado este, y el segundo, a hablar de las obras, logros y avances de AMLO, y ya en el último, darse un tiempo breve para hablar de sus proyectos. El mundo está descompuesto, cría candidatos y te ignorarán en sus debates, pareciera ser la moraleja.

Ojalá que Claudia, Xóchitl y Máynez reflexionen y en los siguientes debates hagan a un lado sus diferencias, su protagonismo y su ego, y dediquen, al menos alguna parte de su tiempo, a hablar de los logros del gobierno del Presidente López Obrador.

Después de la labor titánica del hombre, tienen que ser generosos y reconocer que sin la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quién sabe qué habría sido del pobre México.

¡Por favor! Un poco de respeto, un poco de generosidad, no hagan que el Presidente se vuelva a enojar y tenga que reclamarles por no haberlo convertido, cómo debe serlo, en la figura central de los próximos debates.

Primer debate presidencial entre las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez. Foto: INE

ME CANSO GANSO. – No se quejen, si tienen sed, tomen agua Evian

Que esperaban los habitantes de la alcaldía capitalina Benito Juárez: ¿qué el gobierno morenista de la Ciudad y el federal les hiciera caso? Se quejan de que el agua que llega a sus casas huele a gasolina y de que está contaminada con algún hidrocarburo, pero son tan egoístas que solo piensan en ellos, y no se dan cuenta que, por lo menos, tienen agua, mientras en otras alcaldías no tienen ese privilegio burgués. Eso y más merecen los clasemedieros y aspiracionistas, que tanto critican al presidente López Obrador, por votar, una y otra vez, por la oposición y resistirse a la transformación del país. Tengan para que aprendan. Ahora, si quieren tener agua limpia, que llenen sus cisternas y tinacos con botellas de agua Evian, o de alguna otra de esas marcas pretenciosas que compran en sus supermercados fifis. Y si se sienten mal por haber bebido o tenido contacto con el agua contaminada, no se preocupen, pues desde Palacio Nacional pronto les mandarán hasta su domicilio al doctor Hugo López-Gatell para que los atienda.

ME CANSO GANSO II.- Palenque o Nueva York, dónde vivirá AMLO

Ahora que el presidente López Obrador se convenció de que la ley sí es la ley, y que nadie se puede meter a una embajada para sacar de la sede diplomática a punta de pistola a un solicitante de asilo político, alguien debería de convencerlo de que no desperdicie los mejores años de su vida tirándose en una hamaca en su finca de Palenque, Chiapas, sino de que mejor le haga un favor al mundo y se mude a Nueva York, para buscar ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Su prudencia y su gran diplomacia, lo hacen el candidato ideal para el puesto. Con un líder así de la ONU, seguro se acabarían las guerras en el mundo, pues la receta es infalible: abrazos, no balazos.

Arlequín