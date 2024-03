Derecha o Izquierda

¿Y usted por quién va a votar en la Ciudad de México querido chilango? ¿Por la candidata de la derecha, o por el candidato de la izquierda? Sí, leyó bien, dije candidata de la derecha, porque habló de Clara Brugada, y de la izquierda, porque me refiero a Santiago Taboada. Y no es que dentro de esta pregunta esté dejando fuera al candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, lo que pasa es que él está muy ocupado en estos momentos preparando palomitas de maíz para los próximos debates, y no vale la pena distraerlo en nimiedades. Veamos por qué Clara Brugada, es la candidata de la derecha. Ella, a diferencia de su jefe político, no desprecia a los miembros de la clase media, no los llama fifís, aspiracionistas, conservadores ni pretenciosos, por el contrario, desde que inició su campaña no hace otra cosa que declararles su amor. Qué tanto querrá Clara a los clasemedieros y whitexicans que se está transformando en uno de ellos. Clara se aclara. Ya ha dado cuenta como Clara se blanquea el rostro en los pendones que cuelgan en todos los postes de esta ciudad. Si la elección no fuera en un par de meses, sino a fin de año, para diciembre, Clara llegaría, en su propaganda, albina y de ojos azules. Y no solo es el tono de piel, sino que ha integrado a su campaña al influencer y gurú de la moda, Edy Smol, genio de la imagen y rey del hilo y la aguja, al que, seguramente, le debe su cambio de look, con un pelo más lacio y acomodado, con un maquillaje más cuidado y con una modificación significativa en su vestimenta. La candidata a la jefatura de gobernó de la Ciudad de México, ya no es ahora esa Clara por la que tantas veces votaron los habitantes de Iztapalapa. Pero no solamente es una cuestión de forma, de imagen, sino también es un cambio de fondo. A diferencia de otros miembros de su partido, la nueva Clara asegura que ama a los empresarios y que quiere trabajar muy de cerca con ellos.





Asegura que quiere “una ciudad favorable a la inversión, la prosperidad compartida y la generación de empleo formal” y ha prometido al empresariado mexicano finanzas públicas sanas con austeridad, transparencia y cero corrupción “. Asegura que impulsará industrias creativas y servicios digitales, con modelos de asociación público-privada; con certeza jurídica para la inversión nacional e internacional” Si los duros de Morena la escuchan seguro la excomulgan. “Modelos de asociación público-privada” ¡Qué es eso! ¿Cómo que el gobierno se asocie con privados? Eso, aquí y en Cuba es privatización. “Abrirse a la inversión nacional e internacional”, eso ya, de plano, es neoliberalismo puro. Y, por si usted no cree en la conversión que Clara tuvo hacía la derecha, solo tiene que revisar lo que dijo en su visita al Club de Industriales. En ese templo del mercantilismo, les dijo a los empresarios que “en conjunto con ellos busca construir una ciudad de clases medias”. ¡Construir una ciudad de clase media! ¿En serio? Eso, y no otra cosa, es aspiracionismo. Alguien debe de estar pasando un coraje marca diablo en Palacio Nacional con esas palabras, con esa oda a las clases medias que tanto se desprecian en ese inmueble. De haber sabido, el presidente López Obrador quizá habría apoyado a Omar García Harfuch para que él fuera el candidato y un hubiera metido a la Cuarta Transformación al carril de la derecha.

Y veamos ahora al candidato de la izquierda. Aunque muchos ideólogos de la derecha aseguran que es un error seguir entregando cada día más dinero en efectivo a los ciudadanos y que es populismo puro gastar millones de pesos en apoyos en lugar de invertir en servicios que les permitan a los ciudadanos tener mejor calidad de vida y que tengan mejor salud y educación en lugar de más billetes, Santiago Taboada habla de más cash. Santiago Taboada dice no a las políticas de derecha, y promete que no solo no quitará los programas sociales, sino que los aumentará. De hecho, promete crear el salario rosa chilango, programa que aún no queda muy claro a que mujeres de la ciudad llegará, pero de que habrá un dinerito extra para ellas, lo habrá y para aquellos que no tengan la suerte de vivir en las Lomas de Chapultepec o Polanco, construirá más líneas de cablebús para que bajen de sus colonias a las áreas más bajas de la capital.

Y Taboada, quien es sus spots de radio asegura que estudió en la UNAM y que su comida preferida son los tacos, ahora expresa como una de sus prioridades de gobierno remodelar los mercados públicos. En una vista al populoso mercado “Cuchilla del Tesoro”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Taboada prometió que si lo apoyan para llegar a la jefatura de gobierno va a “arreglar todos los mercados públicos de la ciudad”, pues son #un pulmón que refresca la economía y les tenemos que dar condiciones para que compitan con las tiendas de conveniencia que han venido creciendo, porque para nosotros es muy importante que la economía local, la economía popular y que la economía en las colonias se reactive”. Es decir, menos OXXO, Seven Eleven, y demás tiendas de conveniencia fifís, y más mercados populares. Por el bien de México, primero los mercados. En el caso de la salud, Taboada recuperará el programa “Médico en tu casa", que fue creado por el gobierno perredista de izquierda de Miguel Ángel Mancera y desparecido en la actual administración, y que consiste que los médicos acudan a los domicilios de las personas que no puedan ir a un centro de salud, que no tengan seguridad social o que no puedan pagar a un médico privado. El mensaje central de Taboada no es para las clases acomodadas, sino le habla a la clientela natural de Morena a la que él pretende conquistar, les asegura que lo que él quiere es “emparejar la cancha”, hacer justicia social. Los spots del panista dicen: “Taboada El cambio viene”. Pero, no es que venga, el cambio ya llegó, hoy Taboada está más a la izquierda y Brugada más a la derecha.

ME CANSO GANSO. – Extorsionan a Limoneros, cañeros, restauranteros, microbuseros, camioneros, tenderos, carniceros, tamaleros. Extorsionan empresas grandes, medianas y pequeñas. Extorsionan iglesias y hasta Organizaciones No Gubernamentales. Extorsionan en todo el territorio nacional y ninguna de las dos candidatas presidenciales ha dicho cómo va a acabar con la extorsión que se ha convertido en el crimen más democrático en el país, pues lo mismo llega al pobre que al rico, a las mujeres que, a los hombres, a jóvenes y viejos, a todos, nadie se salva. Bueno, extorsionan cervecerías y cantinas, y Máynez no ha dicho nada de como detendrá ese crimen.

