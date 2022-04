Cinco razones de peso para votar por AMLO

¿Y usted ya está listo para ir a votar este domingo? Aunque es muy respetable su decisión de participar o no participar en esta consulta de revocación de mandato, este Arlequín le pone enfrente algunos datos que quizá lo convenzan para hacer patria e ir a las urnas.

1.- Estamos mejor que Estados Unidos. - La cosa en el país está tan bien que hasta subsidiamos a los pobres estadounidenses, quienes ahora que cruzan la frontera hacía México para comprar gasolina barata, cortesía de la 4T. Eso no lo tenían ni con Obama, caray.



2.- Se está terminando la violencia. - En febrero, hubo menos homicidios dolosos que en enero. Cierto es que febrero tiene menos días que enero, pero de que hubo menos, hubo menos. Según cifras oficiales, desde el inicio de la Cuarta Transformación, el 1 de diciembre de 2018, al 5 de abril de 2022, las fiscalías estatales y federales han registrado 116 mil 955 homicidios dolosos. En el mismo periodo, 40 meses, los gobiernos del periodo neoliberal de este siglo tuvieron las siguientes cifras: Vicente Fox, 43 mil 350; Felipe Calderón, 51 mil 169 y Enrique Peña Nieto, 72 mil 669.

Desde luego, si usted ve con ojos de neoliberal o fifí, a quien solo le importan las cifras y seguir medrando, dirá que hay muchos más homicidios dolosos en este gobierno, pero una vez que pase la campaña para llevar que la gente vaya el domingo a las urnas a votar para el Presidente se quede en el gobierno, todos los encargados de la seguridad civiles y militares se podrán dedicar de lleno a bajar los índices de violencia y criminalidad.



Con esta medida y quizá decretando que todos los meses tengan 28 días, como febrero, seguro que antes de que empiece el periodo electoral de 2024 los índices de violencia habrán bajado dramáticamente. Además, recuerde que llegar a estos niveles de descomposición de la seguridad pública tomó al menos 3 décadas, por lo que se requerirá, cuando menos, de un periodo similar de un gobierno de la 4T para que haya paz y seguridad. Y recuerde: abrazos sí, balazos no.

3.-Ya tiene nuevo aeropuerto. - En tiempo y forma se le cumplió. Se dijo que el 21 de marzo de 2022 estaría despegando y aterrizando el primer avión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y así fue. Y no solo la 4T le construyó un aeropuerto de clase mundial, sino que hasta un museo de mamuts le puso. Ahora, si usted quiere volar a países de Europa, Asia, África, Oceanía o de América, con excepción de Venezuela, tendrá que seguir despegando del vetusto Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.

Sin embargo, el gobierno mexicano ya está en pláticas para que Qatar Airways vuele al AIFA. Así, pian pianito, comenzarán a llegar los vuelos del extranjero atraídos por la funcionalidad de la nueva terminal aérea mexicana, la única en el mundo en el que se venden doraditas o tlayudas. Y muy cerca de ahí, rumbo a Pachuca, encontrará la mejor barbacoa de hoyo, tacos de jabalí y escamoles.



2.- Y ahí viene el tren. - En cuanto los monos araña, jaguares y ocelotes se quiten del camino, se talen unos cuantos miles de árboles y se metan en las cavernas unos cuantos postes de concreto, los mexicanos contarán con un nuevo tren en el que usted podrá pasar, literalmente, por en medio de la selva. Por el impacto ambiental ni se preocupe, los estudios ya se están haciendo y en unos cuántos años estarán listos. Lo verdaderamente importante es que, a como dé lugar, ese tren esté rodando en diciembre de 2023. Recuerde lo dicho por el Presidente: esta magna obra “no solo se construye para impulsar el turismo, el desarrollo, para que haya trabajo, sino para para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro que no falten las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

3.- Ahorros en sueldos. - Si todo sale como lo planea la 4T, pronto habrá sustanciales ahorros, que se lograrán con la desaparición de algunos órganos, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas molestas instituciones no son necesarias hoy en día, pues este gobierno es honesto, no hace trampa y, nunca jamás, permitiría que los funcionarios públicos participaran en actos partidistas, y menos aún, que usarán recursos del erario para actividades políticas.



En esta parte, seguro va a querer sacar el tema del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y del general Luis Rodríguez Bucio, quienes viajaron a Sonora y Coahuila a bordo de un avión propiedad de la Guardia Nacional para acudir a mítines para apoyar al Presidente en la consulta de revocación. No se deje engañar, el propio Presidente dijo que no fueron a un mitin, sino a atender asuntos de seguridad. Así que todas esas fotos y videos en los que usted ve al secretario Adán Augusto y al general Rodríguez Bucio apoyando la permanencia de AMLO en el gobierno, son burdos montajes, vil propaganda.

El que hayan participado en actos de campaña no es mentira, pero se exagera. También se exagera cuando se dice que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acarreó a miles de personas a un mitin en el monumento a la Revolución para apoyar la continuidad del mandato del presidente López Obrador. Ese fue un acto para apoyar a la reforma eléctrica presentada por el Presidente, al cual se colaron algunos miles de banderas que decían “Que siga AMLO hasta el 2024, participa en la consulta del 10 de abril”.



4.-Luz más barata. - Aunque la reforma eléctrica aún está por discutirse, gracias a la 4T y a la Suprema Corte, usted podrá gozar de energía eléctrica a bajo costo pues ahora la Comisión Federal de Electricidad será la mera machuchona y ya no habrá empresas extranjeras que le hagan sombra. Aunque a la CFE le sale más caro producir la energía que a los particulares, eso a usted no le debe preocupar para nada, pues la Cuarta Transformación es tan bondadosa que utilizará los impuestos de los ricos para subsidiar la electricidad de los pobres y hasta de los mismos ricos.

5.- Se ha tenido mano dura contra Rusia. - Los conservadores aseguran que el actual gobierno ha mantenido una política tibia en el tema de la invasión de Rusia-Ucrania, se quejan de que solo ha condenado al régimen de Vladimir Putin, pero no ha apoyado las sanciones internacionales. Pues mienten porque esta misma semana empezó el desmantelamiento de la Montaña Rusa en la Feria de Chapultepec. Sí ese castigo para Moscú no les parece a los conservadores suficientemente fuerte, ya lo que sigue es que México les declare la guerra.



Ahora ya tiene información suficiente, usted decida si vale o no la pena ir este domingo a las urnas. Ya tiene cinco razones de peso para votar por AMLO. ¡No se quede con las ganas, la patria lo necesita!

ME CANSO GANSO. - La ley no es la ley

Este Arlequín se ha cuidado de no decirle el sentido que tendrá que dar a su voto, solo ha enumerado algunos datos duros, que espera le sirvan para que cuando usted y su conciencia estén frente a la boleta decida que es lo mejor para México. Desde luego que estos consejitos no representan en modo alguno una ilegalidad. Y, por favor, no me vaya a salir con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento.