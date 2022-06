Che, por fin a volar el Avión Presidencial

Si alguna duda tenía usted de que estamos viviendo un momento estelar de la historia de México y de que tenemos un gobierno que profesa la pobreza franciscana y la generosidad cristiana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una lección al mundo de lo que significa quitarse la camisa para dársela a un hermano que la necesita más, al que menos tiene.

En este caso, el líder máximo de la Cuarta Transformación se quitó su avión para dárselo a su hermano argentino Alberto Fernández.



Cuando el mandatario mexicano supo que su amigo, el presidente de Argentina, solo tenía 30 millones de dólares para comprar un nuevo avión presidencial, AMLO no lo pensó dos veces y le tendió la mano al hermano.



“Ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial, entonces les mandamos a decir: Ahí está, llévense el avión nuestro; además, es un gobierno amigo. Pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares. Todavía no descartamos que puedan dar los 30 (millones), y en plazos paguen después el resto…”, dijo ayer nuestro generoso mandatario.

De haber sabido el gesto que tendría del presidente mexicano, Alberto Fernández no hubiera aceptado la invitación de Joe Biden para ir a la Cumbre de las Américas y habría seguido el ejemplo de dignidad de López Obrador, quien no acudió en protesta porque no invitaron a los demócratas presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Y este magnánimo detalle para los argentinos no es para nada aislado, recuerde que el propio AMLO lo dijo en su pasada gira por países de Centroamérica: México ha vuelto a ser el "hermano mayor" de Latinoamérica.

Y cómo buen hermano mayor, defiende a las criaturas de la región de los abusos del grandulón del norte, y lo mismo fía un avión a los argentinos, que inscribe al IMSS a 25 mil guatemaltecos, quienes además recibirán apoyos económicos del programa Sembrando Vida. A Belice, El Salvador y Honduras también les lleva los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, para que decenas de miles de ciudadanos de esas naciones reciban apoyos de nuestros impuestos.

Además, este fraternal gobierno también ofreció a Cuba pagarle para que quinientos médicos especialistas de esa hermana nación fueran contratados para venir a atender a los mexicanos con mayores carencias. Como era de esperarse, tras el anuncio, conservadores y fifís pusieron el grito en el cielo por la eventual contratación, malvados egoístas, aspiracionistas sin límite. Ahora, tras una convocatoria a médicos nacionales para ocupar las plazas que se necesitan, queda claro que el país no necesita 500 médicos cubanos, sino que en realidad hay 7 mil vacantes que hasta ahora ningún especialista mexicano ha querido ocupar, así que, quizá muy pronto tendremos en el país algunos miles de médicos especialistas cubanos ¡Azúcar!



Ahora, no vaya a usted a salir con que estos gestos como los del avión presidencial o la exportación de los programas sociales tienen fines electorales, se trata de pura bondad, de cariño verdadero, de solidaridad auténtica.

De hecho, además del avión presidencial de 110 millones de dólares, el gobierno mexicano también puso a la venta otras aeronaves de distintos tamaños que los presidentes del periodo neoliberal utilizaban para ellos, sus familias y amigos, como si fueran Uber gratuito, y que bien podría dar en abonos chiquitos a otros mandatarios amigos de la región. Aunque a algunos de ellos quizá no les interese pues ya tienen los suyos. Por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, usa dos aviones, un Ilyushin Il-96, de fabricación rusa, para trayectos largos y otro, un ATR-72, de manufactura Italo-francesa, para distancias cortas. Nicolás Maduro, utiliza un Airbus A319-133, que se asegura costó 60 millones de dólares.



Imagínese el paquete que se daría el presidente Fernández de Argentina llegando a cumbres y reuniones en un poderoso Boeing 787-8 Dreamliner de 110 millones de dólares. De hecho, los ciudadanos argentinos, quienes ahora mismo viven una fuerte crisis inflacionaria, agradecerán el detalle del presidente Fernández de ajustarse a su austero presupuesto de 30 millones de dólares, y ya cuando la crisis pase -o cuando puedan, no hay prisa-, pagar los 80 millones restantes.

Quizá los únicos inconformes con la venta en abonos del avión presidencial serán las parejas y quinceañeras que ya habían pensado en rentar la aeronave para esa fecha tan especial, y que ahora tendrán que buscar otra opción para festejar con sus invitados.

En resumen, el hermano mayor está aquí y está listo para ayudar, representar y defender a los hermanos menores.

Señoras, señores, ha nacido el moderno Benemérito de las Américas.

ME CANSO GANSO: ¿Hay tiro o no hay tiro?

La pregunta de la semana es si tras las elecciones del pasado domingo, en las que Morena ganó 4 de las 6 gubernaturas que estaban en juego, y la alianza PAN-PRI-PRD solo dos, hay tiro -pelea- para la elección de 2024. Este Arlequín le puede asegurar que hay tiro ¿A caso no ha visto el tiro que se están dando las corcholatas Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y Monreal por ser el destapado para el 2024? “¡Tiro, tiro, tiro!”