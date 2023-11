Amlito vs el Dr. Simi

Ahora sí, al doctor Simi le llegó su Amlito.

La farmacia más grande del universo, la que tiene todos los medicamentos del mundo y que los entregará a quien los necesite en 24 horas, o menos, comenzará a operar en solo unos días más en México.

Si usted es de esos casos rarísimos de mexicanos que en alguna ocasión no ha recibido los medicamento que le recetaron en los hospitales públicos, ahora ya no tendrá que correr a los brazos del doctor Simi para que le surta de la receta con lo mismo, pero más barato.

Y de las farmacias que venden medicinas de patente ya ni que decir, estarán totalmente fuera de la competencia. Quién en su sano juicio acudiría a una farmacia privada, cuando en el servicio público de salud son gratis la medicinas y si en su clínica u hospital más cercano no la tienen en solo horas, sin importar en que rincón del país vive usted, el doctor AMLO llegará ipso facto con su medicamento.

La farmacia más grande del mundo no está en Dinamarca, no señor, estará en Huehuetoca, en el mismísimo Estado de México, de donde saldrán todos los medicamentos que no se encuentren disponibles en las miles de farmacias del IMSS, ISSTE, o cualquier otro servicio público de salud. ¡Faltaba más!

Y vea como nada en la Cuarta Transformación se hace sólo por capricho o por ocurrencias mañaneras: la farmacia más grande del mundo estará a solo 39 kilómetros del mejor aeropuerto de América Latina, el AIFA. Así, por ejemplo, una medicamento podrá salir a las siete de la mañana de la megafarmacia y poco antes de las ocho estará en el AIFA (operado por la Sedena), donde será subida a un avión de Mexicana (la nueva aerolínea operada por militares) y en una hora con 40 minutos, es decir antes de las 10 de la mañana, estará aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas (también operado por el Ejército). Luego, subirá a un camión y muy pronto estará en la estación Palenque del Tren Maya (operado por la Defensa Nacional) y después de un recorrido de menos de una hora en el veloz ferrocarril, la medicina estará, antes de la hora de la comida, en el centro de salud de Boca del Cerro, en Tenosique, Tabasco, donde se construyó una estación del Tren Maya, o el “Caballo de Fuego”, como lo llama la poetisa gobernadora tabasqueña Layda Sansores.

Y para acabar de demostrar la utilidad de las obras emblemáticas del presidente López Obrador, se debe saber que los combustibles que utilizarán los aviones de Mexicana y el diésel para el Tren Maya, algún día saldrá de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, y cuya construcción también estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa. Usted dirá si este Presidente está o no en todo, cada detalle está planeado, y cada magna obra es una pieza que embona a la perfección con otra.

Así que soporten conservas y neoliberales que critican las megaobras de la 4T, pues, gracias a la visión de nuestro señor y amado Presidente y la ayuda de sus “ángeles guardianes”, las FUERZAS ARMADAS (sí con mayúsculas), su promesa de que exista cero desabasto de medicinas se cumplirá antes de que entregue la banda presidencial a la próxima mandataria, que usted ya sabe quién será.

Usted, clasemediero aspiracionista podrá soltar todo su veneno y decir que el Tren Maya costó 200% por ciento más de lo presupuestado, y que casi se le invirtieron 500 mil millones de pesos o que el AIFA costó 115 mil millones, cuando se dijo que costaría solo 70 mil millones, y que en su primer año de operaciones ha recibido un subsidio de mil 500 millones, pues cuesta más de lo que genera, y también podría decir que la farmacia más grande del mundo costará de entrada 3 mil millones de pesos y que será otro elefante blanco. Sin embargo, esa ponzoña queda neutralizada cuando se ve como ese gasto servirá para llevar medicinas a los más pobres del país.

Que son unos cuantos cientos de miles de millones de pesos, cuando al final del día, un enfermo en un municipio pobre de Tabasco puede recibir su caja de Paracetamol gratis. Si ya en este momento AMLO es el segundo presidente más popular del mundo, cuando todas sus obras estén funcionando por completo y de manera coordinada, seguro logrará el primer lugar, y entonces, en todos los conciertos se dejarán de lanzar muñecos de trapo del Doctor Simi, y los escenarios se tapizaran de los simpáticos Amlitos.

ME CANSO GANSO. - El milagro de Navidad. - Si usted es un renegado, o un conservador neoliberal no lea esto. Pero si usted cree en la única y verdadera Cuarta Transformación y aún cree en Santa Claus y los Reyes Magos, esta Navidad tendrá su regalo del bienestar. En solo un mes este gobierno transformará una bodegota en Huehuetoca, Estado de México, en una famaciota, la farmacia más grande del universo, en la que estarán todas, si leyó bien, to-das, todititas les medicinas que existen en el planeta Tierra. Si en menos de seis años este gobierno logró acabar con la corrupción y transformar un país, claro que podrá en 30 días y 30 noches transformar una bodega en la farmacia más grande de este mundo, claro que puede, ¡me canso ganso!