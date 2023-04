La línea paterna de Marie José Tramini también se localiza en Córcega. Su abuelo, J ean François Tramini (1856 -1907), alcanzó el rango de brigadier de gendarmería, y el 27 de septiembre de 1890 se casó con Jérômine Pierlovisi (1869- ¿?) con quien procreó cinco hijos. El primogénito, Joseph François Flavien , nació en Frasseto, una villa al sur, el 4 de septiembre de 1892.

Joseph François Flavien se graduó como médico militar, se especializó en epidemiología y decidió ejercer su profesión en Constantina, en la que fue muy admirado por sus labores en favor de la salubridad. Dicha ciudad argelina es capital del vilayato (provincia) del mismo nombre, está situada al noreste y ligeramente en el interior, a unos 80 kilómetros de la costa, y se le considera la capital de la Argelia oriental; debe su nombre al emperador Constantino, su reconstructor.

En esa época, otros inmigrantes franceses: Lucien Camu s y su esposa Catalina, se establecían en Constantina y se dedicaban al cultivo de anacardo. Ahí residirían con su menor hijo. Luego se mudarían a Argel, cuando Lucien fue reclutado durante la Gran Guerra. En su “Diario”, el joven Albert dejaría plasmada su ambivalencia hacia su lugar de origen: “Argelia. No sé si me explico bien. Pero al volver a Argelia tengo la misma sensación que al mirar la cara de un niño. Y a pesar de ello, sé que no todo es puro”.

En su “Antropología de Argelia”, Pierre Bourdieu busca explicar ese mosaico:

“En toda su extensión, desde las vastas llanuras hasta sus confines y más allá de estos […] este país podría parecer predispuesto a un brote de particularismos. Tal manifestación se ve impedida por la circulación intensa que anima el conjunto, la migración de pastores, el ciclo de mercados que facilitan los intercambios jurídicos y culturales […], el apogeo de los centros urbanos, hogar de ortodoxia religiosa y de civilización oriental, la unidad de fe y la referencia a la misma lengua sagrada. De este modo, los dos aspectos antitéticos, unidad y pluralidad, continuidad y segmentación no se pueden entender el uno sin el otro. No existe en el Magreb un mundo cerrado y competitivo, puro e intacto. No es un grupo tan aislado ni replegado sobre sí mismo que no reflexione ni se juzgue en referencia a modelos extranjeros. Cada grupo busca y constituye su identidad en la diferencia”.

Gabriel Rosenzweig proporciona más datos sobre el doctor Tramini:

“En septiembre de 1924, obtuvo el nombramiento de ‘médico de colonización’, de cuarta clase, en la localidad de Mac-Mahon [hoy Aïn Touta]. Los ‘médicos de colonización´ eran nombrados por la administración para atender a la población de los nuevos asentamientos, dirigir los dispensarios, organizar campañas de higiene y recabar información estadística sobre salud pública. Mac-Mahon, en el noreste del territorio, a 30 kilómetros de la ciudad de Batna, había sido fundada en 1872, por inmigrantes de Alsacia y Lorena, y contaba con menos de mil habitantes. Tramini permaneció ahí hasta 1942, cuando menos. Su buen desempeño, en particular, sus éxitos en el combate del tifo y el paludismo le granjearon el aprecio de las autoridades y lo hicieron acreedor, entre otras distinciones, de la Medalla de Plata de la Higiene, en 1938 y la Medalla de Oro de las Epidemias, en 1942. Asimismo, le valieron ser designado, en 1941, miembro del consejo superior del Colegio de Médicos de Argelia”.

En ese lugar, el doctor Tramini conoció a la joven Pierrette Jeanne Poli y se casó con ella el 28 de octubre de 1924.