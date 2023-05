La pijamada de la oposición en el Senado

Cada vez más ridícula e irresponsable la oposición en México. El pasado 28 de abril dizque como protesta porque la mayoría de los senadores decidieron no elegir a un integrante del inútil y opaco INAI senadores de la oposición tomaron la tribuna del Senado y organizaron una pijamada en donde hasta hubo bailongo y se pusieron a echar relajo en vez de hacer su trabajo para el que se les paga (y se les paga muy bien), que es legislar. Este tipo de protestas merecerían una mejor causa no algo tan menor como el nombramiento de un comisionado del INAI.

La oposición ya no tiene sentido del ridículo. En esta ocasión la senadora plurinominal del PAN, Xóchitl Gálvez hasta se encadenó a una mesa del Senado. Es la misma senadora que una vez llegó al Senado usando una botarga de dinosaurio.

Como era de esperarse, el presidente del Senado convocó a sesión en una sede alterna, la antigua sede del Senado. A esta sede no acudieron los senadores de oposición, prefirieron quedarse a echar relajo en su pijamada. En una entrevista, la senadora Gálvez (que si acudió a la sede alterna) se quejó de que se les avisó demasiado tarde la ubicación de la sede alterna, a las 9 de la noche. La cita era para las 10 de la noche, la sesión comenzó a las 10.15 y se prolongó unas 5 horas. Así que tuvieron tiempo para acudir a la sesión, y de sobra. La nueva sede del Senado queda a 30 minutos a pie de la sede alterna, a 10 minutos en bicicleta, a 12 minutos en auto.

En la sesión del senado, con la ausencia de la oposición, se aprobaron 19 leyes y reformas. Al día siguiente, la oposición y los medios que le hacen de caja de resonancia se quejaron de la aprobación de dichas leyes, de madrugada y vía “fast-track”. Si la oposición no quería sesionar de madrugada ni que se aprobaran las leyes de manera expedita, habrían permitido que el Senado usará su sede habitual o habrían acudido a la sede alterna para expresar sus puntos de vista. Pero no, prefirieron quedarse en su pijamada, así que ahora no deberían quejarse y deberían ser autocríticos de su propia irresponsabilidad.

Lo que hizo la mayoría del Senado no es nuevo. Eso ha sucedido y sucederá en otros países. En nuestro propio país, la reforma energética del PRIAN fue aprobada en las instalaciones de un Banco extranjero, el Centro Banamex, así que a los prianistas les debería dar vergüenza andar poniendo como pretexto que se haya sesionado en una sede alterna cuando ellos mismos fueron los causantes de tal situación.