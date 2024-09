Reforma Judicial: “pausa diplomática y democrática”

El tema de la reforma al poder judicial ha generado una serie de debates y críticas no sólo al interior de nuestro país, sino también de preocupación y análisis alrededor del mundo. La incertidumbre sobre el proceso y principalmente por el resultado de dicha reforma, no son exclusivos de la ciudadanía mexicana, sino de aquéllos que se ocupan y preocupan por la calidad de la democracia en el mundo.

Muchas veces se trata de confundir con injerencista la preocupación legítima internacional. Las alertas que han levantado otros países acerca de sus intereses comerciales e inversiones en México, también advierten sobre los retrocesos democráticos que impactarán de forma negativa en la impartición de justicia, los equilibrios democráticos del poder y el ejercicio de soberanía de los ciudadanos.

La situación en la que se encuentra hoy México es compleja, al tener un partido en el gobierno cuyos límites a la concentración de poder parecen desvanecerse junto con la transparencia y objetividad del legislativo y posiblemente del judicial. La desconfianza creciente sobre el estado de derecho en México, ha llegado a generar un momento delicado en la relación con nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo, a estar en el análisis de los diferentes medios internacionales de los países democráticos al considerar la reforma al poder judicial, como un ejemplo de autoritarismo y concentración de poder de forma arbitraria y peligrosa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado inconforme con las declaraciones y preocupaciones hechas por Estados Unidos y Canadá, por lo que declarado una “pausa diplomática”. Este nuevo concepto inexistente e inexplicable en las relaciones diplomáticas, sirve para generar dudas e inestabilidad en la más importante relación política, económica y comercial que México tiene, heredando una muy fracturada situación al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Si el presidente lo que busca es frenar y obstaculizar una comunicación fluida y asertiva con nuestros vecinos del norte, sólo está abonando a entorpecer la resolución de problemáticas compartidas y fundamentales en ambos lados de la frontera, tales como seguridad, migración y comercio.

Es importante estar atentos y no caer en discursos patrioteros, perdiendo de vista lo verdaderamente importante. En el mundo la reforma judicial mexicana se observa como un grave retroceso democrático y un peligroso camino hacia la concentración de poder y el autoritarismo. Los países democráticos ven con preocupación lo que está ocurriendo en México. Las alertas emitidas por diferentes misiones diplomáticas a sus países, advierten que tras la aprobación de esta reforma judicial, la incertidumbre jurídica, la falta de estado de derecho, la opacidad en la impartición de la justicia y las decisiones parciales de jueces y ministros poco preparados (pero con alta fidelidad al régimen) representan un escenario oscuro y poco confiable para invertir y establecer acuerdos con México. Lo anterior, más allá de afectar aún más la imagen de nuestro país en el exterior, nos debe de preocupar como ciudadanos, debemos entender que aquello que se dice de nuestro país, no sólo se queda en los discursos o en las noticias de los medios internacionales, sino que tiene un

impacto en las libertades ciudadanas, la cooperación para el desarrollo y las inversiones extranjeras. La preocupación internacional nos muestra aquello que muchos mexicanos no han entendido o no quieren entender, estamos frente a un momento crucial y peligroso para el futuro de nuestro país. Estamos a punto de quedar en un escenario de vulnerabilidad y nula representación de nuestros intereses frente a un régimen todopoderoso que hoy para encumbrarse en el poder, a diferencia del pasado, ya no nos necesita. La verdadera y grave pausa no está en la relación con el exterior, está en nuestra acechada y herida democracia.