La señora X ya reina en redes

En la carrera electoral se libra otra batalla más allá de carreteras bachudas, riesgosos templetes y bocinas viciadas. La tenemos ante nuestros ojos, pero quizás no la vemos a fondo: la pelea en las redes sociales.

Crear una estrategia exitosa en las redes depende de múltiples factores, no solo de una foto graciosa o unirse a una tendencia. Se requiere conocer al público al que se habla, entender la red en la que se está publicando, que contenido se privilegia, ocupar un lenguaje apropiado y un determinado número de herramientas que pueden ayudar a conectar más con el público objetivo.

Más allá de granjas de bots, que juegan a favor o en contra, según sea el caso, esta semana, del 17 al 21 de julio, en redes sociales la competencia demostró que valerse de herramientas diferentes puede ayudar a crecer las métricas y consolidarse en los primeros lugares en la conversación online.

Twitter es la red que cada día pone a prueba el ingenio de los creadores de contenido y de asesores políticos. La líder, y por una diferencia de la siguiente posición de 19,300 likes, fue Xóchitl Gálvez, con 31 mil likes y más de 13 mil Retweets en una publicación donde utilizaba un video con fragmentos de discursos antiguos del presidente de la República, donde él asegura que hay una campaña en su contra y menciona que no se puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, culminando con un fade out y una frase “lástima que ya no piensa lo mismo, qué perro oso” acompañada de dos emojis. En segundo lugar, se encuentra Claudia Sheinbaum, con un tweet de 11,700 likes y más de 3 mil Retweets. En tercer lugar, se posiciona Fernández Noroña, alcanzando los 5,401 likes y más de 900 Retweets.

Instagram, donde el lenguaje cambia y se prioriza la parte visual, el primer lugar se lo lleva Xóchitl Gálvez, quien utilizando una edición similar a la de su video en Twitter, logró obtener 20,228 likes en una publicación con fragmentos de discursos del presidente López Obrador donde se contradice. Al final del video se leen unos créditos, como si fuera una película, retomando una tendencia que cobró popularidad hace algunos meses. En segundo lugar, Marcelo Ebrard, tuvo 9,400 likes. El tercer lugar, lo ocupa Claudia Sheinbaum, con una publicación de 8, 474 likes.

En Facebook, el primer lugar lo vuelve ocupar Xóchitl Gálvez con 26,800 likes, en una publicación con un video de 7 segundos donde compara anuncios publicitarios de Sheinbaum con uno de ella. En segundo lugar, se encuentra Claudia Sheinbaum, con 10,600 “me gusta” en una publicación. Y en tercero, colándose, Gerardo Fernández Noroña, con 7,700 likes.

En TikTok, Marcelo Ebrard esta semana dejó de ser el rey. El aspirante que hasta ahora había logrado adaptarse al ecosistema de esta red social a través de memes, tendencias, colaboraciones y trabajo de postproducción, no logró superar a Xóchitl Gálvez, quien subió un TikTok que alcanzó los 39 mil likes, mientras que Marcelo se quedó en el segundo puesto con una publicación de 34 mil likes. En tercero se posiciona Claudia Sheinbaum, logrando 2 mil likes.

Fernández Noroña y Manuel Velasco no son tiktokeros.

Por último, lo más nuevo es Threads.

Claudia Sheinbaum ocupa el primer lugar con 50 mil seguidores. Seguida de cerca, con 47 mil seguidores, Marcelo Ebrard. En tercer lugar, se posiciona Xóchitl Gálvez, con 31 mil seguidores.

Lo que es un hecho es que estas cifras cambian de un día a otro, incluso de una hora a otra, por aciertos o errores de los aspirantes, Quien hoy es el rey o la reina, en horas puede dejar de serlo.

Hoy es Xóchitl.

Así se mueven las redes, de forma natural o con el impulso de voluntades ajenas.

La incógnita es cómo cambiarán estos números en los días que faltan para la encuesta que definirá a la candidata y como influirán en los encuestados.