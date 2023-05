Fernando Ortiz debió quedarse

Fernando Ortiz demostró tener principios y mucho valor al renunciar tras la hecatombe del Azteca. En lo personal, lo considero un gran error. Con él, el América tenía entrenador para rato, pero la cantaleta de que el director técnico (sea quien sea) es el máximo responsable de todo, acabó con un proyecto que parecía tener mucho futuro. Ortiz es responsable (por supuesto), pero no es el único ni el poseedor del mayor porcentaje de la culpa. Al final, el futbol es de los jugadores.

El partido estaba absolutamente controlado y la eliminatoria en la bolsa, pero sucedió lo impensable: Fidalgo se barrió y tiró todo a la mier..., como él mismo dijo. Que, justamente, fuera el español el expulsado le da mayor dimensión a la tragedia deportiva. El futbolista más fino del América vio la roja por una falta que jamás volverá a cometer. Una fatalidad para el ibérico que fue el principio del fin.

Inmediatamente después, Ortiz sacó a Sánchez y al Cabecita para que entraran Aquino y Dos Santos (quien una vez más quedó a deber). Es decir que un movimiento fue posición por posición y en el otro sí sacrificó a un atacante. Pero lo increíble es que no habían pasado ni cinco minutos desde que las Águilas se quedaron con uno menos y Chivas ya les había anotado (el que se anuló por falta).

Meter a dos laterales, ya con el marcador 2-1, en detrimento de Valdés y Zendejas, imagino —y digo imagino, porque eso sólo lo sabe Ortiz— fue para evitar que le siguieran llenando el área de centros.

Esa postura tan defensiva molestó a un amplio sector del americanismo. Pero hay que situarse en el momento; el equipo, con todo y Valdés y Zendejas, ya no tenía la pelota y eso no fue producto de los cambios anteriores, porque en la ida, el América sin Fidalgo y con Aquino tuvo más el balón que las Chivas. Considero que el problema radicó en que entraron dos laterales que lo que peor hacen es defender.

¿Qué hubiera pasado si Ortiz hacía cambios ofensivos y lo perdía? Hubiera sido liquidado por inexperto, incapaz de “cerrar” el partido. Insisto, es responsable, pero no EL responsable. Y reitero que no debió irse porque, aunque fracasó, eso no significa que el proyecto fuera un fracaso. Bajo esa lógica, Ancelotti debería ser despedido y Guardiola habría dejado al City, porque no ganó (todavía) la Champions.

Adendum. “Ahora ya sabes lo que se siente una cruzazuleada”, me escribió Knut, y la verdad se siente horrible.



