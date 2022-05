“Lo que es parejo, no es chipotudo”. “El sentido común, es el menos común de los sentidos”. Esos dichos han estado en mi cabeza desde el momento en que se repitió el penalti de Diego Valdés (aclaro que soy de los que piensa que Fernando Guerrero hizo bien. Más allá de si el pie de atrás “mordía” o no la línea, Antony Silva había ganado ese paso hacia el frente, que es lo que no se debe hacer).

Ahora, ¿por qué pensé en las frases? Porque el problema, desde mi punto de vista, no es que Guerrero haya aplicado el reglamento a rajatabla. El tema es (además de que el involucrado fue el América) todas las veces que no se repitieron penaltis porque “qué tanto es tantito”.



El futbol tiene 17 reglas. Ahora, si usted ingresa al reglamento en la página oficial de la FIFA, se encontrará con un documento en PDF de más de 200 páginas. Cada regla viene acompañada de interminables explicaciones.

En el futbol, nada es claro. Y es que una patada a la cara, que resulta en fractura de nariz, para algunos es roja y para otros no, porque “fue accidental”. Eso no estaría en discusión si la intencionalidad no fuera tomada en cuenta. Si usted se pasa un alto y atropella a una persona, no tenía intención de hacerle daño a ese sujeto, pero violó el reglamento por no respetar el semáforo y deberá enfrentar las consecuencias.

Las manos son otro borlote grande. En un deporte que se juega con los pies, tocarla con la mano es una de las infracciones más flagrantes. Pero todo depende de la zona del campo, de si se está atacando o defendiendo, de la posición del brazo y bla, bla, bla. ¿Y si todas las manos fueran sancionables?

Otro ejemplo de cómo situaciones importantes están supeditadas al criterio de una persona, quien quizá está hasta el gorro porque tal o cual futbolista lo lleva volviendo loco todo el partido, es eso de “dar o intentar dar”. Si no da la patada, no debería ser sancionable. Y sí da la patada, ¿qué carambas importa si no la quería dar? Y es que, al final de cuentas, la intención del “agresor” solo la conoce él mismo. ¿O ahora resulta que los silbantes leen la mente?

Adendum. Knut está dolido con Cruz Azul y ahora dice que el América será campeón.

