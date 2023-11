Vuelven bélica “La feria de Cepillín”

En la última etapa de su vida el actor Ricardo González “Cepillín” se dio la oportunidad de experimentar en otras áreas de la comedia, como el humor picante del doble sentido en “El Tenorio Cómico”, pero ¿qué pensaría de escuchar que uno de sus grandes éxitos fue transformado en un corrido bélico? El grupo El León y su Gente hizo esta versión de “La feria de Cepillín” ahora renombrada como “La guerra de Cepillín”, donde habla de pistolas, metralletas, balaceras y ajustes de cuentas, desvirtuando completamente la letra de esta canción infantil.





Corrido bélico Cepillín Beliko @leon y su gente





El actor Darío T. Pie se ha dejado ver poco en la vida pública este año, incluso sus espectáculos con el personaje de La Roña han tenido contadas presentaciones. La razón es que el también director ha decidido hacer una pausa en su carrera artística debido a que su madre, de 92 años, está delicada de salud y prefiere quedarse en casa a su cuidado y no delegarlo a alguien más, por lo que este retiro podría ser indefinido.





Darío T. Pie, quien interpreta al personaje ha hecho una pausa indefinida debido a la salud de su madre. Foto: Archivo





Adan Jodorowsky deja a Lafourcade con la palabra en la boca

Adan Jodorowsky, quien fue el productor de Natalia Lafourcade para el disco “De todas las Flores”, parece que prefirió salir antes de que terminara el show de la cantante en el Auditorio Nacional y así pasar desapercibido, con lo que no contaba es que cuando la cantante estaba agradeciendo a todos sus músicos, lo mencionó a él, evidenciando ante 10 mil almas que ya se había ido: “También quiero agradecer por ahí a… ¡Ay! no me digan que se salió por un trago o al baño. Qué poca, ¿dónde está Adán?, bueno esperemos que regrese antes de que el show termine”, dijo Natalia, pero después de interpretar “Tú sí sabes quererme”, se despidió sin dirigir palabras al músico.





