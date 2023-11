En duda, credibilidad de festivales de cine mexicanos

Los Festivales de cine de San Luis Potosí y de Ciudad Madero fueron objeto de controversia en la comunidad fílmica, luego de que un cineasta señaló que ambos le habían cobrado inscripción, pero ninguno había visto su película, pues el respectivo link no tenía ni una sola vista. El realizador exigió su dinero de regreso y fue hasta que creció la acusación en el medio, que mientras el de San Luis aceptó que no lo había visto aún, el de Ciudad Madero prefirió regresar el dinero.

Natalia Jiménez lleva a todos lados su mexicanidad

El amor que la cantante española Natalia Jiménez tiene por México no es una sorpresa, pues desde sus inicios musicales, cuando alcanzó la fama con La quinta estación, fue un país que la arropó. Pues actualmente Natalia no se cansa de exponer a través de sus redes y su día a día su amor por este país, por ejemplo el fin de semana pasado participando en el Festival Coco, donde lució un vestido tradicional de Oaxaca que no pasó desapercibido: “No nada más mexicana, ahora oaxaqueña”, comentó una seguidora en Instagram. Si con esto no ha quedado claro que es muy mexicana, ahora dio a conocer que diseñó una figura de Menina para una exposición en su ciudad, Madrid, la cual vistió con un traje mexicano.

Foto: Armando Pereda

María Novaro podría continuar en el IMCINE

El nombre de María Novaro suena fuerte entre la comunidad de cine nacional, para repetir al frente del IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) el sexenio próximo. Algunos cineastas señalan que desde oficinas de la Secretaría de Cultura se ha filtrado que Novaro debe ir planeando actividades 2024-2030 pero muchos de la comunidad no están felices con ello.

Foto: María Novaro