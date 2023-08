Un menú saludable para Taylor Swift

Pollo, pasta y ensalada de verduras fue parte del menú que le preparó su propio chef a Taylor Swift durante su visita a México. Nada de comida local típica, como tacos que, si bien apetecía probar la cantante, prefirió reservarse para alguna otra ocasión que no estuviera de gira. Nos cuentan, además, que Taylor estuvo acompañada todo el tiempo por siete personas que la cuidaron en todo momento en una casa, en tanto sus fans pagaron hasta 9 mil pesos en hoteles como el St. Regis y el Four Seasons esperando ver ahí a su estrella, lo cual no sucedió. Será para la próxima.

Lee también Nicola Porcella desbanca a Taylor Swift en las tendencias de Twitter

Entre envidias, El Costeño se abre paso como empresario

A la par de su trabajo como actor y comediante, Javier Carranza "El Costeño", también es empresario, sin embargo, esta faceta ha sido complicada de realizar, pero tiene el impulso de sus hijos, quienes lo ayudan a lanzar sus productos oficiales como almohadas de cuello de langosta, peluches y sandalias de playa, entre otros. “Es difícil estar lidiando, hay muchos celos y mis hijos fueron el motorcito que me movió a hacerlo, me dijeron: ‘papá, queremos hacer esto, danos chance’ y lo estamos haciendo”.





"El Costeño" tiene una línea de almohadas para cuello, peluches y sandalias para playa. Foto: Archivo





Escritores mexicanos transforman obra en solidaridad con sus pares de EU

Casi dos meses después de que escritores mexicanos intervinieron la infografía gigante de un árbol que muestra las distintas ramas del cine, en los Estudios Churubusco y frente a las instalaciones del Imcine, la imagen sigue igual. Ese día los profesionales del teclado y la pluma sobrepusieron no sólo calcomanías de manzanas en el mural, sino que en el tronco sumaron la leyenda “El guión no se escribe solo”, apoyando al movimiento de sus colegas en EstadosUnidos. Y hasta ahora, todo mundo ha respetado eso.

Lee también Hermana de Octavio Ocaña reacciona al nuevo romance de Nerea Godínez, su excuñada