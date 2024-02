Sergio Mayer afirma que Poncho de Nigris lo traicionó cuando estaba en “Sólo para mujeres”

Del equipo llamado “team infierno”, que se formó en la primera temporada del reality “La casa de los famosos”, parece que no quedan ni cenizas, pues varios de sus integrantes han tenido diferencias. De hecho, el actor Sergio Mayer pide que ya superen el hit que tuvo el “team infierno”, ya que algunos exintegrantes del grupo sólo utilizan esto para ganar popularidad, e incluso ha hablado mal de algunos miembros, pues asegura que Poncho de Nigris no trabajó con ética cuando estuvo en “Sólo para mujeres”. “Lo del team infierno ya pasó, ¿para qué querer llamar la atención? Poncho estando en ‘Sólo para mujeres’ me traicionó, vendía el show a espaldas mías a tres pesos, eso es una traición”.

Chris Martin se pasea por la CDMX

Parece que el vocalista de Coldplay, Chris Martin, decidió mostrar su apoyo a su pareja, la actriz y modelo Dakota Johnson, acompañándola en su visita a México como parte de la promoción del filme “Madame Web”. El músico fue visto caminando por Coyoacán este jueves, justo dos días después de que Dakota estuviera presente en la premier del filme realizada en Polanco. Un usuario de X llamado Víctor compartió una fotografía de Martin y aseguró que el cantante entró a una barbería en Coyoacán. Recordemos que el líder de Coldplay -banda que recién en 2022 dio cinco conciertos en el Foro Sol- se encuentra vacacionando antes de comenzar una serie de conciertos en junio en Grecia, en una gira que concluirá en Nueva Zelanda el 16 de noviembre de este año, por lo que el vocalista parece estar aprovechando su tiempo libre en la Ciudad de México.

(Photo: Archive/El Universal)

Adelantan evento para que Consuelo Duval estuviera presente

Aunque generalmente todos los actores cuentan con una apretada agenda de trabajo, dentro de la producción del programa de comedia “Tal para cual” parece que Consuelo Duval tiene un lugar especial, pues recientemente se tuvieron que ajustar a los tiempos de la actriz para realizar la presentación del show de Televisa… casi dos semanas antes de su estreno, todo con tal de que ella estuviera presente, no como en la temporada anterior en el que se conectó por zoom. Eso sí, terminó el encuentro con la prensa y fue la primera en irse a los pocos minutos.

La actriz y comediante fue víctima de robo a principios de diciembre. Foto: Instagram

