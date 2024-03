Santa Fe Klan se pondrá muy argentino en el Coachella

El rap, la cumbia colombiana con acordeón, la balada y hasta el regional mexicano, parecen no ser suficiente para Santa Fe Klan, el cantante azteca tiene bien puesta la camiseta tricolor pero eso no le quita que apueste por otras banderas, incluida ahora la albiceleste. En estos días, lanzará un nuevo tema en el género de cumbia villera, típico de Argentina, que se caracteriza por el sonido del keytar (un teclado con forma de guitarra), mismo que presentará en el Festival de Coachella. “Solo hago lo que me gusta, y la verdad esto me atrajo, me fui para Argentina con mi compa Duki y con L-Gante, y me puse a experimentar. Espero que a la gente le guste todo el sonido y ritmo de Argentina, porque al final somos lo mismo", nos dijo el rapero.

La Adictiva se toma en serio el crossover con Panteón Rococó

Y si de crossover musicales se trata, a muchos les emocionó el que hizo la agrupación La Adictiva junto a Panteón Rococó en el Vive Latino, en donde la banda tocó con Dr.Shenka “La Carencia” a ritmo de banda. Luego del éxito obtenido, los arreglistas de ambas instituciones musicales ya preparan una colaboración en el estudio, como nos contó Jerry Corrales, integrante de la banda sinaloense. “Se dio una muy buena química con Shenka en el festival, solo íbamos a cantar la carencia pero él quiso cantar otro tema de La Adictiva con nosotros, creemos que puede salir algo bueno de esto”, nos confesó.

Panteón Rococó en un tren del suburbano de la estación Buena Vista-Cuautitlán. Foto: Berenice Fregoso/El Universal.

Consuelo Duval agradece, canta y llora por su papá

Consuelo Duval no teme mostrarse vulnerable, ahora que estrenó su nueva película, titulada “Canta y no llores”, el pasado 21 de marzo, compartió que lo hizo el mismo día que su padre, José Antonio Dusauge, hubiera cumplido años.

Son nueve años desde que Don Antonio partió de este mundo a causa de cáncer: "Lo extraño mucho y me parece mágico este número (la fecha; y a él le dedico este trabajo con todo mi corazón”, dice. La película, cuyo nombre toma como referencia la famosa frase del tema "Cielito Lindo", cuenta la historia de Beli (Michelle Rodríguez), quien buscacumplir su sueño de triunfar en la música, acompañada de mamá Pepa (Consuelo Duval) y su hija Lucía (Patricia Maqueo).

Consuelo Duval reconoce que algo no le latía con su exempleada, pero lo dejó pasar. Foto: Armando Pereda.

