Ricardo Margaleff jura que se ha librado del hate

Ser famoso implica estar expuesto tanto a comentarios positivos como negativos, sin embargo, el comediante Ricardo Margaleff jura que nunca en su carrera artística ha recibido un comentario de odio en el ciberespacio. “No es presunción pero ni en mis redes sociales, ni en las del programa (“¿Tú crees?”) ha habido hate. Habrá gente a la que le guste o no (lo que estoy haciendo), quienes no, simplemente le cambian de canal y ya”.

Lee también Marjorie de Sousa cuida su trabajo en Televisa

Homenaje a “¡¡Cachún Cachún Ra Ra!!” aún en planes

Pepe Magaña asegura que el proyecto para rendir homenaje a “Cachún Cachún Ra Ra” sigue en pie, a pesar de que 10 de los integrantes del elenco han fallecido, entre ellos la actriz Rosita Pelayo, quien murió este fin de semana. “Está en el escritorio el proyecto, yo soy uno de los iniciadores, junto con Lupita Sandoval. Queríamos hacerlo y tener de invitada a la Pelayo, cuando pudiera viajar, pero era una charla con el público, con proyecciones del programa, de la gira, de la película y los discos”, señala Magaña, quien comenta que el proyecto sigue en el escritorio, pues aún quedan con vida varios miembros del elenco.





Camila Valero, dispuesta a hacer desnudos si la historia lo requiriera

No lo está buscando pero si el proyecto lo requiriera, la actriz Camila Valero no tendría problema en hacer desnudos en pantalla, no le daría pena, afirma, siempre y cuando hubiera una razón por la cual el personaje lo hiciera. “Todo depende del contexto, no es qué harías o qué no, es si sirve para la historia o no, si está justificado. Soy muy liberal, abierta, más bien tiene que ver con eso, no tanto en sí el desnudo”, dice la hija de Stephanie Salas, quien debutará pronto como protagonista de la telenovela, “Juana la virgen”.





Camila Valero debutará como protagonista de telenovelas. Foto: EFE





Lee también Eugenio Derbez en la encrucijada: altruismo vs. críticas