Residente da pistas de reencuentro de Calle 13

La música de Residente siempre ha dado de qué hablar, pero su última canción, “Ron en el piso”, ha agitado aún más las aguas. En un sorpresivo giro, René Pérez Joglar menciona un posible reencuentro con su hermano Eduardo Cabra, lo que ha despertado la esperanza de los fans de Calle 13. Fotos recientes de ambos artistas, celebrando sus éxitos individuales, han avivado las especulaciones de que el legendario grupo podría estar planeando su regreso.



Lee también: Premios Oscar 2024: nominaciones minuto a minuto

Edgar Oceransky y Anhelé Sánchez: La controversia continúa



El cantautor Edgar Oceransky, en medio de su batalla legal contra la activista Anhelé Sánchez, reveló a EL UNIVERSAL que se sometió voluntariamente a pruebas periciales. Sin embargo, Anhelé nos ha respondido, aclarando que fue Oceransky quien propuso las pruebas, a lo que ella respondió con su propio perito. “Él se sometió, yo tuve que responder”, afirmó Anhelé. La disputa legal continúa, con el fallo pendiente y la opinión pública a la espera.

Edgar Oceransky y Anhelé Sánchez. Foto: Carlos Mejía/Cortesía.

¿Lyn May vs JLo? La vedette ni enterada



Lyn May no se ha enterado de los memes y comentarios que recibe en redes sociales tras hacer declaraciones controversiales como que Jennifer Lopez le copió el look. “No he visto los comentarios, pero sí digo las cosas como son, a calzón quitado, como decía Irma Serrano, no ando por las ramas porque todo lo maquillan ahora”, expresó la vedette, quien asegura que no está pendiente de las plataformas o el internet, lo que le ha dado más libertad para opinar sobre cualquier tema.

La vedette mexicana Lyn May y la estrella pop Jennifer López. Foto: Instagram oficial.