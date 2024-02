Raúl Sandoval, orgulloso de ver a los exacadémicos triunfar

El cantante Raúl Sandoval no siente celos de sus compañeros de la primera generación del reality “La Academia” que pudieron sobresalir más que él en la carrera musical, como por ejemplo Yahir, y es que si bien Raúl buscó despuntar como cantante tras su paso por el programa de Azteca en 2002, no ha alcanzado la proyección que actualmente tiene su compañero apareciendo en musicales como “Vaselina”: “Mi compadre Yahir es mi hermano, no le tengo celos, al contrario, lo que quiero es que reviente, que vaya lo más lejos que pueda llegar. Me encanta todo lo que le está sucediendo, le está yendo muy bien”, expresa Raúl a EL UNIVERSAL, quien ahora se probará en la cocina como participante de la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity” México.

Lee también Dejan vestidos y alborotados a los “Mariachis”

Esposo de M’Balia deja a su pareja brillar

Alex Tinajero sabe que en su matrimonio la famosa es su esposa, la cantante e integrante del grupo OV7, M’Balia, es por eso que él no busca robarle protagonismo. Eso sí, dice, procura acompañarla cuando puede en momentos en que ella tiene compromisos laborales, pero si de salir a cuadro se trata, él se queda fuera y opta por no dar declaraciones a nadie para dejar que la cantante brille por sí misma.





M'Balia y su esposo, Alex Tinajero. Foto; Instagram M'Balia.





José María Yazpik no quería promocionar “Madame web”

José María Yazpik se convenció de último momento de participar en la promoción de la cinta “Madame Web”. El actor mexicano trabajó junto a la estadounidense Dakota Johnson en esta cinta del universo de Spider-Man y ahí interpreta a un hombre con habilidades de araña que salva a la protagonista, pero mantuvo su participación en secreto y por alguna razón se había negado a ser parte de la alfombra roja de la premier, pero de último momento y sin anuncio, apareció en la premier. “Significó mucho aprendizaje para mí”, dijo, mientras que su pareja Johanna Murillo, quien lo acompañó, se mostró muy emocionada. “No la hemos visto aún entonces está chingón ver cómo entra en el Universo Marvel”. Eso sí, dentro de las entrevistas que ofreció Dakota y la directora J.S Clarkson en la Ciudad de México no estuvo contemplado Yazpik, cosa curiosa, pues se esperaría que por ser mexicano formara parte de la promoción.









Lee también Alejandro Sanz no oculta el amor por su expareja Jaydy Michel