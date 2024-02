Dejan vestidos y alborotados a los “Mariachis”

Parece que a la serie “Mariachis”, de HBO-Max y protagonizada por Pedro Fernández, la dejaron vestida y alborotada. Cuando se realizó la primer temporada la compañía streaming aseguró que se iban a hacer tres y la producción aprovechó los espacios con que contaba para filmar escenas de las siguientes entregas. Pero desde hace algunos meses,con el cambio de directivos y de nombre de la plataforma que dejará de llamase Hbo, todo se paró. Ahora, dicen, hay una pequeña luz para destrabar todo.

A Harold Azuara le da miedo cortejar

El actor Harold Azuara se considera tímido a la hora de conquistar a una mujer, por lo que prefiere que ellas se le acerquen a él y si ambos tienen química, dar el siguiente paso. “A mí me gusta que me liguen, me dejo llevar, no soy bueno para eso. Primero necesito como entender, si le gusto, puedo avanzar, pero yo cortejar no”, reconoce. “Me da mucho miedo ofender o que esté fuera de lugar mi comentario, diría que soy tímido. Apps de citas no uso, sólo he tenido una novia en mi vida, pero me gustaría otra, a ver quién se apunta; los requisitos son: con quien pase bien el tiempo, ser divertido y usar juegos de mesa”, dice a EL UNIVERSAL el participante de la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity” México.

Foto: Abril Angulo | El Universal

Les falla audio en la presentación de “Demon Slayer”

Uno de los principales atractivos del manga que se ha llevado a la pantalla, como “Demon Slayer”, es su doblaje tanto en español latino como en japonés. Los elencos estuvieron este fin de semana en la presentación de la nueva temporada en México, sin embargo, el audio estuvo fallando durante todo el tiempo y por momentos no se pudo disfrutar de las voces de los protagonistas, entre ellos Takahiro Sakurai , Kengo Kawanishi y el productor Yuma Takahashi, así como los actores mexicanos de doblaje: Armando Corona Y Marc Winslow.

Demon slayer rescata el valor de la amistad