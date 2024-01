“Piratería”, el gusto culposo de Syntek

Aleks Syntek consume piratería, pero no piensen mal, el cantante explica que en la década de los 80 los discos (de vinil) pirata, eran producciones muy raras, realizadas a partir de presentaciones en vivo o maquetas, por lo que no era material oficial, pero llevaba un embalaje casi profesional, de las cuales se hacían pocas copias, además que no eran respaldadas por el artista o la disquera, y para conseguirlas era muy difícil, por eso son materiales para fans de hueso colorado o coleccionistas, así que en su más reciente viaje a Madrid consiguió 11 de estas producciones, las cuales tuvieron un costo de alrededor de 30 euros (556 pesos aproximadamente), asegurando que en esto sí le gustaba gastar su dinero; de esta forma compartió con sus fans sus gusto culposo.

¿Cuánto cuesta una firma de Temuera Morrison, actor que dio vida al cazarecompensas Boba Fett tanto en la trilogía original de Star Wars, como en la serie que lleva su nombre?. Sólo 800 pesos y eso, si es que está sobre la caja de una figura del personaje que le ha dado fama. Temuera estuvo en México hace unos años como parte de una convención de cómics y varios aprovechaban para sacarle fotos a distancia, antes que pagar una con él. Una leyenda que quizá tiene una firma no muy valorada. Aún.









“En revisión”, incumplimiento de la Cámara de Diputados apoyo al cine

Revisando la situación. Así está la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que la Cámara de Diputados no cumpliera con el mandato de agosto pasado, de componer en la ley de cine el apoyo obligatorio gubernamental, lo cual ahora no existe. Fuentes del máximo tribunal indican que en los próximos días se vería la acción a ejecutar. Por parte de la 4T, incluso, no se considera hasta el momento poner a discusión la nueva ley de cine para el próximo periodo ordinario de sesiones.





