Imagen de Tenoch Huerta es referente para castings nacionales

Puede que esté en controversia por señalamientos de abuso, pero el hecho es que Tenoch Huerta sirve para ejemplificar a productores el tipo de rostro que quieren para algunos personajes. En convocatorias para casting es común que la imagen del actor de cintas como “Black Panther: Wakanda forever” sea utilizada para encontrar a hombres mayores de 30 años y morenos. Otro rostro usado, aunque en menor escala, es el de Joaquín Cosío.

Mientras Aleks Syntek hace cambios de mánager y publirrelacionistas en México, se ocupa como coach de “La voz kids” en Colombia. Su opinión acerca de que debería regularse el reggaetón en lugares públicos sigue haciendo eco, pero en el país sudamericano, uno de los que más talento de este género han impulsado, resultó justamente atractivo tener este contrapeso en el concurso de televisión, pues tiene claro con qué tipo de música trabajará con los pequeños integrantes de su equipo y, por supuesto, no será con el urbano, sino con el pop y el rock. Por cierto, el cantautor de ”Sexo, pudor y lágrimas” estrenó look en el famoso programa.





Aleks Syntek es coach en la versión colombiana de este programa. Foto: Instagram





En la década de los 90 Alicia Villarreal impuso moda y definió su estilo personal luciendo un par de trenzas y tejana, lo que llevó a muchas mexicanas a imitar su look para ir al rodeo o a los conciertos del grupo Límite. Lo curioso es que no fue nada planeado, según contó en el podcast Experiencia Regia, pues explicó que no fue un diseño de imagen sino una medida para estar más cómoda en las presentaciones, ya que en su mejor momento abarrotaban los lugares y el calor se volvía insoportable. Así que ella recogía su cabello para no sentir tanto el bochorno, pero al ver el furor que causaba este peinado, sus compañeros le preguntaban si no se iba a hacer las trenzas antes de salir del escenario y ella los complacía, lo que fue una atinada decisión.





La cantante habló sobre el estilo que llevaba en sus inicios.





