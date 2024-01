Anahí saca del refrigerador pastel de 2007

Anahí finalmente sacó del refrigerador un pastel que había dejado guardado en 2007. La actriz de 40 años recreó en sus redes sociales una escena de la serie “RBD, la familia” en la que, enojada porque ninguno de sus compañeros de la agrupación musical con el mismo nombre va a cenar con ella, guarda un pastel que había preparado y le grita: “Maldito pastel, aquí te quedas hasta el 2024”, pues en ese momento sonaba muy lejano este año. Ahora, contenta abre el refrigerador y saca un pastel similar al de aquella época, lo acompañó con la frase “Hola 2024”.









Lee también Jodie Foster, encantada con la gastronomía mexicana

Reyes Spíndola pone orden entre Cuburu y la prensa

Cuando un escándalo rodee a un famoso, no tiene nada más que hacer que llamar a Patricia Reyes Spíndola, quien demostró que no se anda con medias tintas en el momento de hacer que los reporteros sólo pregunten por temas profesionales, esto pasó durante la conferencia de la obra “Hijas de su madre”, en la cual Lorena Herrera y Anette Cuburu son parte del elenco, pero como ambas han dado de qué hablar últimamente era lógico que los reporteros cuestionaran al respecto, pero de inmediato Reyes Spíndola intervino diciendo que tenían la orden de no hablar de otra cosa que no fuera la obra y cuando los periodistas insistían, ella volvía a lo mismo, sin dar oportunidad de que sus compañeras respondieran, incluso contó que por eso le llaman “la delegada” porque sin que se lo pidan se hace cargo de que las cosas se hagan como deben ser y esta no sería la excepción.





La actriz dio la orden de que no se hablara de otra cosa que no fuera la obra "Hijas de su madre", donde comparte con Cuburu y Herrera. Foto: Instagram, vía @patriciareyesspindola





En Cineteca mejoran protocolos contra discriminación, aseguran

Autoridades de la Cineteca Nacional aceptan que, luego del incidente contra una integrante de la comunidad LGBTQ+ el año pasado, se tuvieron que poner a trabajar para tener un protocolo en contra del acoso sexual y la discriminación. Aunque no dejan de aclarar que el problema lo ocasionó un elemento privado de seguridad, destacan que todo se ha mejorado y no han tenido casos similares en ninguna de sus dos sedes. Hay que sacar lo positivo de todo, indican.

Lee también Tras ser cancelado, música de Dani Flow baja en reproducciones