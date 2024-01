Tras ser cancelado, música de Dani Flow baja en reproducciones

¿Será coincidencia o será el karma? A unos días de que el reggaetonero mexicano Dani Flow fue cancelado en redes sociales, tras revivirse una entrevista en la que se declara en contra de que el movimiento feminista y dejara entrever conductas machistas, su música ha ido bajando algunos peldaños en la plataforma Spotify. Hasta la tarde de este viernes su canción “Reggaetón champagne” ya había salido del top 20, con respeto a la semana pasada, ubicándose en el puesto 30, mientras que “Martillazo” descendió siete lugares colocándose en el 41, y “Otro espectáculo” descendió diez lugares, hasta llegar al número 56. Dani Flow había aprovechado su rápido crecimiento para anunciar un concierto en el Pepsi Center WTC el próximo marzo, pero actualmente ha tenido que bajar su perfil, cerrando incluso su cuenta de X al recibir mensajes que lo descalifican.

Mientras unos sueñan con Hollywood Pedro de Tavira tiene fe en Latinoamérica

Cruzar fronteras y llegar a trabajar como actor en la industria hollywoodense podría parecer el sueño de cualquier artista, pero para el mexicano Pedro de Tavira, hijo del dramaturgo Luis Fernando de Tavira, no es prioridad. Lo importante para él es hacer colaboraciones con países que hablan el mismo idioma que él: “No es mi objetivo principal (trabajar en Estados Unidos), no me quejaría, cobrar en dólares estaría chido, pero mejor pensar en tener más intercambio con Latinoamérica”, comparte el histrión que actualmente aparece en la telenovela “El Maleficio” y la obra “El Padre”.

Actualmente se le ve en pantalla en Camino a Marte. (INSTAGRAM)

Wendy Guevara y Kimberly “la más preciosa” se toman un respiro

Si bien en los últimos días las influencers Wendy Guevara y Kimberly “la más preciosa” han estado activas expresado su apoyo en redes hacia su amiga Paola Suárez, integrante de “las perdidas” y quien denunció que fue golpeada por su novio, nos cuentan que en lo que se refiere al plano profesional siguen de vacaciones y tienen muy claro respetar estas semanas para no involucrarse en ningún asunto laboral. Será a partir de la próxima semana cuando ya reanuden sus compromisos de trabajo, en aspectos musicales y en el caso de la ganadora de “La casa de los famosos México”, también sobre su reality “Wendy: perdida pero famosa”.

Kimberly Irene y Wendy Guevara son dos integrantes de "Las perdidas". Foto: Instagram