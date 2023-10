Película de la "Familia P. Luche" podría suceder

Eugenio Derbez no quita la posibilidad de hacer una película acerca de “La Familia P.Luche”; sabe que sería un éxito, pero también que traería una serie de críticas a su alrededor. Ahora con la cinta “Radical” hay gente que le ha dicho que ya está en otro nivel y no debería regresar al pasado, pero hay quien constantemente le insiste en regresar como “Ludovico”. Está en un punto, dice, en el que sinceramente no sabe qué hacer. “Pero estoy orgulloso de la comedia”, apunta.

Darío Yazbek ¿el próximo Edward Cullen?

Al actor Darío Yazbek le gusta encontrarse con retos actorales, por ejemplo, lo mismo ha hecho historias de drama y comedia como “La casa de las flores”, como terror, género en el que incursionó recientemente con “La hora marcada”.

En esa misma línea comparte que, aunque las cosas paranormales le dan miedo, de lo que sí es fan es de los vampiros y de la película “Twilight”, que protagonizó Robert Pattinson como el vampiro Edward Cullen.

“Me encantaría hacer (una película) de vampiros”, dice el actor, quien a propósito de “Twilight” bromea con la idea de él también ponerse en la piel de un personaje así. “Unos brillitos en la cara no me vendrían mal y el cabello largo…”

Foto: Vía Instagram Darío Yazbek.

Pee Wee hace catarsis en reality

Es bien sabido que los realities tienden a poner en un punto vulnerable a los famosos que participan en ellos y eso mismo pasó con Pee Wee recientemente durante su estancia en “Hotel VIP”, donde habló de la violencia que su madre María Martínez vivió al lado de su papá Horacio Salinas, un tema que comprendió le estaba haciendo daño si seguía manteniéndolo callado. El cantante aseguró que hablarlo le ha servido para sanar esa herida y comenzar a tener una mejor relación con ellos, sobre todo con su padre, de quien estuvo separado un tiempo.

Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL