¿Parto por la uretra?: Lluvia de memes a Camilo

A veces las buenas intenciones no bastan. Camilo, el intérprete de "Favorito", quiso celebrar su primer Día del Padre con una foto en la que aparece justo después del nacimiento de su hija Índigo, flanqueado por su padre y su suegro. Pero la red es un campo minado y los usuarios no perdonaron su descripción en la que parecía que él había estado en parto durante 29 horas. Las burlas y memes no tardaron en aparecer y el cantante quedó en medio de la tormenta, con comentarios como "lo parió por la uretra" que cuestionaban su rol en un evento mayoritariamente femenino.

La alternativa de Chantal Andere a los precios de Luis Miguel

Los boletos para los conciertos de Luis Miguel son tan caros que hasta los famosos renuncian a verlo en vivo. Chantal Andere reveló en un reciente evento que desistió de comprar una entrada para el próximo show del cantante en México después de que un revendedor le pidió 50 mil pesos por un boleto en Facebook. "Mejor lo escucho en Spotify, con una agüita de jamaica", dijo la actriz entre risas, renunciando a su deseo de ver a 'El Sol' en el escenario.

El teatro según Susana Zabaleta

Susana Zabaleta, quien protagoniza "Los monólogos de la vagina", no puede soportar las interrupciones durante sus actuaciones. Cuando el celular de una persona del público sonó en plena función, la actriz no lo pensó dos veces y lo confrontó en el acto: "¿Ya vas a responder?". Y eso no fue todo, pues también tuvo que lidiar con bebés llorando durante el espectáculo. Al finalizar, Zabaleta expresó su descontento con estas distracciones, cuestionando la constante necesidad de la gente de estar conectada a sus celulares, incluso en situaciones inapropiadas como una función de teatro.

