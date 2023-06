Alan Estrada explica las posibles causas de la desaparición del submarino Titán

Durante más de 60 horas el mundo entero se ha mantenido al pendiente de la búsqueda del submarino Titán, un sumergible que se usaba para que algunos pudieran descender a las profundidades del océano y conocer los restos del Titanic; y aunque la preocupación por las cinco personas que viajaban en su interior sigue extendiéndose, el youtuber, Alan Estrada tiene fe en que aún continúan con vida.

Tras la noticia de la desaparición, el actor mexicano se ha convertido en tendencia en las redes sociales, ya que en 2022 se convirtió en uno de los primeros pasajeros de este mismo sumergible; viaje que documentó y posteriormente compartió a través de su canal de YouTube, Alan x el mundo.

En ese entonces, Alan explicó que hay muchos riesgos al bajar a tal profundidad, principalmente porque ninguna otra embarcación con las mismas características del Titán se ha aventurado a descender tanto por lo tanto, quienes se anotan en la misión son informados de lo pudiera pasar y hasta tiene que firmar una responsiva en caso de que pase lo peor.

Lee también "La casa de los famosos": filtran los sueldazos que recibirían sus participantes

Con base en su experiencia, Estrada compartió a EL UNIVERSAL cuáles pudieron ser las causas de lo que pasó: “Respecto a que si el sumergible está en las profundidades, digamos que exista la posibilidad de que se haya atorado o enganchado con algo, no sabemos qué; puede ser una red de pescar, incluso con algún metal, si ya habían llegado al barco, lo cual veo complicado porque perdieron la comunicación”.

En cualquier situación, explicó el protagonista de "Hoy no me pudo levantar", lo que complica el rescate, es que el submarino no tiene la tecnología necesaria desengancharse para salir a flote por sí mismo y necesita de alguna otra nave que pueda rescatarlo: "si están atorados con algo, se necesitaría otro sumergible que los busque y los ayude a liberar”, agregó.

Por último, el también cantante, reveló que esta situación le he pegado más de lo que muchos pudieran imaginar, pues entre la tripulación que se encuentra perdida hay dos personas a las que conoce y con las que tuvo la oportunidad de convivir anteriormente: "Conozco perfectamente a dos de las personas que están involucradas en la desaparición, el CEO de la empresa y a otro con el que yo hice la inmersión, que es un explorador francés que tiene muchísima experiencia, de hecho él ha bajado 40 veces a los restos del Titanic y es una de las personas que más confianza da bajar”.









Lee también Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, se le va a la yugular a Ingrid Coronado, ex del conductor