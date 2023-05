Nodal, popular hasta en los juzgados

En medio de sus múltiples compromisos como cantante, se tiene que hacer un espacio obligatorio para resolver algunos problemas legales, como el que aún enfrenta con la compañía de discos Universal Music, tras la acusación del delito de fraude. El creador de “Botella tras botella” no pasó inadvertido en su reciente visita, donde tanto trabajadores del lugar como gente que estaba resolviendo sus problemas le pidieron selfies, autógrafos y hasta abrazos que Nodal repartió sin límite, dejando con una sonrisa a todo mundo.

Natasha Dupeyrón no quiere ser sumisa en la pantalla

Después de que Natasha Dupeyrón protagonizara la serie “Señorita 89”, interpretando a Miss Yucatán en la historia inspirada en los certámenes de belleza, ahora reconoce ser más selectiva a la hora de trabajar, pues asegura que toma en cuenta la visión de los creadores de historias antes de involucrarse. “Al principio yo decía: no vuelvo a aceptar a una mujer sumisa y creo que era un error, lo importante es buscar proyectos que no sean machistas porque mujeres sumisas hay un montón y creo que ese es mi trabajo, darle vida a este tipo de mujeres pero no en proyectos machistas o con directores machistas, abusivos o violadores, ahora busco un ambiente amoroso y no proyectos que abusen de nosotras”, comenta la actriz, quien desea darle voz a las mujeres y no comprometerse con “proyectos patriarcales”.

Natasha Dupeyrón protagoniza la serie "Señorita 89". Foto: Lifetime





Mara Escalante agradece todo a Doña Lucha

Hay actores a los que no les gusta que se les relacione con un solo personajes, como Poncho Herrera con Miguel (de la exitosa telenovela “Rebelde”) o Raquel Garza con Tere, la secretaria; pero hay otros como Mara Escalante, que agradece que la gente ame tanto su rol de Doña Lucha, porque reconoce que ésta le ha permitido seguir teniendo ingresos y trabajo a pesar de no estar en televisión. Además, cuenta que esta preocupona madre mexicana, que ama profundamente a sus hijos y los defiende a capa y espada, resulta hasta sanadora para la gente al hacerla reír y cambiar su estado de ánimo, de ahí que respete mucho a su personaje y ponga toda su energía cuando la interpreta.





Doña Lucha. Foto: Araceli García/EL UNIVERSAL

