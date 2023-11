Nada ni nadie convence a Aracely Arámbula

En el conflicto, que se volvió público, entre Aracely Arámbula y Luis Miguel por la pensión alimenticia y la ausencia de "El Sol" en la vida de los hijos que procrearon, ha tratado de mediar Alejandro Basteri, hermano del cantante y quien lleva una amistad con la actriz, pero nada ni nadie la ha convencido, pues nos cuentan que a estas alturas pide que los encuentros entre el cantante y sus hijos se realicen bajo sus reglas, aun cuando estas no siempre coincidan con lo que dice la ley. El caso va para largo y hasta el mismo abogado de Arámbula un día lo es y otro no.

Enamorado de Argentina, Cristian Castro no tiene planes de volver a México; el cantante es un ídolo en el país sudamericano, seguido por la prensa y aceptado en todas sus facetas artísticas, tanto la de solista cantando pop como la de rockero-metalero con su grupo La Esfinge, con el que tiene diversas presentaciones por todo el país, cosa que no sucede en su país natal, al que visita poco y en el que por ahora no le interesa retomar su carrera artística. El único problema, nos cuentan, es que cada día está más alejado de sus hijos, dos de los cuales ya son adolescentes, viven en Miami y no tienen contacto con él.





El cantante no tiene planes de regresar a México, pues goza de fama en Argentina. Instagram Cristian Castro.





Gaby Spanic celebra la buena racha de trabajo

Mientras en lo personal confiesa que la ha pasado mal por el presunto abuso que recientemente denunció públicamente por parte de Pablo Montero cuando estuvieron juntos en “La casa de los famosos”, en lo profesional Gabriela Spanic celebra el trabajo que ha tenido este año, empezando por su participación en el reality show de Telemundo y siguiendo con el otro reality, el de Canela TV: “Secretos de villanas”, la serie “Amores que engañan” y acaba de estrenar una de las películas de “Amor en Navidad”, estos dos últimos para el canal Lifetime y que se verán pronto en TV Azteca. Por si fuera poco, también graba la telenovela “Vivir de amor”, para Televisa. La actriz venezolana agradece “estar vigente y que los productores se acuerden de mí todavía” porque esto le permite mantener a su hijo, ya que “una madre soltera no puede quedarse sin hacer nada”.





Gaby Spanic celebra sus triunfos laborales, aunque en lo personal no la está pasando nada bien. FOTO: Instagram





