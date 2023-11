Fabiola Campomanes está harta

Fabiola Campomanes lo dice enfática: “ya está harta” de que le pregunten acerca de otras personas y de dar declaraciones porque suelen ser tergiversadas. “Siempre hacen lo que se les da la gana, dicen lo que se les da la gana”, afirma la actriz, quien no descarta la posibilidad de entrar a un reality con algunas de sus amigas, entre ellas Kate del Castillo. “No tengo problema y mucho menos en contar cosas de mi intimidad con mis amigas, pero en este momento ando muy zen”.

Dijo que hay que separar los piropos del acoso. (JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL)

Zabaleta no se oculta en ¿Quién es la máscara?

No es porque no quiera, simplemente que a Susana Zabaleta no le han ofrecido lo que quiere y por eso, nos dice, no ha aceptado participar en ¿Quién es la máscara?, que actualmente está al aire por Las Estrellas. “No me voy a poner ninguna máscara, pero si bien pendejos...” Sobre si se refiere a una cuestión económica, asegura que no, que más bien le gustaría ser investigadora, por lo que descarta que actualmente ella esté detrás de algún personaje. “Ponerme una máscara me da claustrofobia”.

La actriz y cantante se convirtió en la más reciente invitada al programa de Yordi Rosado, transmitido por YouTube. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Jorge Blanco está listo ser papá.

Jorge Blanco, quien interpreta a Miguel en la serie de Disney Papás por encargo, ya está listo para ser papá, a sus 31 años; el actor confiesa que uno de sus sueños pendientes es formar una familia y no lo ve a largo plazo. “Tiene mucho que ver la pareja; llevo una relación de ya 16 años, entonces definitivamente es la persona con la que quiero tener una familia, así que no creo que nos tardemos tanto, preparados estamos, pero es buscar el momento indicado”.

Foto: Instagram