Luis Miguel, ¿se viene nuevo disco?

Luis Miguel, ya no es solo un astro en su gira récord por América, sino que se prepara a iluminar otras esferas. Según Juan Manuel de la Torre, coautor del libro biográfico “Oro de rey”, que se dice dio vida a la serie de Netflix sobre el cantante, El Sol está por retomar su actividad con nuevos temas. De hecho, nos cuenta, Luis Miguel tiene guardada una grabación de 2019 que se detuvo por culpa de la pandemia por el Covid-19, así que se espera nuevo material.

Ahora sí, harán filme de Valentín Elizalde

Los desacuerdos parecen haberse quedado en la historia, y la película sobre la vida de Valentín Elizalde, el cantante de banda trágicamente asesinado en 2006, regresa a la escena. Se rumorea que la cinta está actualmente en postproducción, tras superar pequeños roces con la familia de Elizalde y resolver asuntos legales de algunos de los temas de "El Gallo de Oro". Si todo transcurre como se anticipa, se prevé que la narrativa de Elizalde salga a la luz este mismo año.

María José da cátedra de inclusión en "Libertad"

María José no se contenta con ser solo una voz impresionante en el escenario, también quiere ser un reflejo de sus seguidores. En su nuevo espectáculo “Libertad”, La Josa reunió a un grupo de bailarines tan diverso como su público. No solo se incluyen diferentes orientaciones sexuales, sino también una variedad de tipos de cuerpo, desde los más delgados hasta los más curvilíneos. La idea, nos dicen es que La Josa no sólo quiere hablar, sino predicar con el ejemplo.