Los moretones de Gaby Spanic: ¿Efecto colateral del “amor” con Basáñez?

La serie “Amores que engañan" está volviendo a nuestras pantallas con su segunda temporada que se transmitirá el 24 de junio por Lifetime, y parece que las cosas se están calentando, tanto frente a la cámara como detrás. Gaby Spanic y Sergio Basáñez están llevando su actuación a otro nivel nuevo, tan realista que dejó a Spanic con moretones. Sin embargo, la actriz aclara que cuando las cámaras se apagaban, Basáñez se encargaba de disipar la tensión con bromas.

Parece que Michelle Rodríguez ha encontrado su voz, literalmente. Y no, no hablamos de su impactante actuación como Autobot en la última entrega de "Transformers". Más bien, referimos a su llamado a los reporteros a dejar de juzgarla por su apariencia. Al parecer, en la premiere, algunos medios se centraron más en su peso que en su trabajo. Michelle se sorprendió: “Es lamentable que haya personas que aún no evolucionen en sus ideas". ¿Quién necesita los comentarios de la prensa sobre la figura cuando tienes a Optimus Prime de tu lado?









La Casa de los Famosos: Paul Stanley se abre sobre el pasado

¿Quién diría que "La Casa de los Famosos" se convertiría en "La Casa de los Recuerdos"? Y no hablamos de los típicos chismes de la farándula, sino de recuerdos que rozan el corazón. El último episodio trajo consigo un vistazo al pasado de Paul Stanley, quien recordó el asesinato de su padre, Paco Stanley. “A veces pienso que encontrar al culpable me daría paz”, confesó. Apio Quijano, vecino del lugar del incidente, y Sergio Mayer, antiguo visitante de Paola Durante en la cárcel, contribuyeron a la conversación. Seguro que a muchos les trajo recuerdos, dentro y fuera de la casa.