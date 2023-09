Los alienígenas facturan para Jaime Maussan

La presencia de Jaime Maussan en el Congreso esta semana no sólo generó titulares en diarios internacionales, memes, acusaciones, debates y tremendas discusiones del periodista con medios de comunicación peruanos que rebatían sus argumentos en torno a los supuestos “cuerpos no humanos” hallados en el país andino, también le genero al propio Maussan una popularidad que el canal History aprovechó maravillosamente para promover el documental “Momias de Nazca”, narrado por él y que en plenas fiestas patrias, nos dicen, fue uno de los más sintonizados de este sábado.

Lee también Frontera y Yahritza dividen el Grito en la plancha del Zócalo

Extreman cuidados para Sergio Corona

Después del susto que le dio Sergio Corona a la producción de “Como dice el dicho”, cuando se sintió mal y pensaban que se trataba de un infarto, han extremado cuidados en las condiciones de trabajo del actor, quien protagoniza el programa unitario desde 2011. Nos comentan que, aunque el actor mantiene una buena actitud, procuran espaciarle los llamados, no exponerlo al sol o al frío excesivos y que siempre esté acompañado de una persona. Corona, de 94 años de edad, tiene una carrera de más de 70 años y reafirma que el retiro no está en sus planes cercanos.





La producción de "Cómo dice el dicho" ha decidido no exponer de más al actor. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL





Sam Smith, admirador de la cultura mexicana

Sam Smith no perdió el tiempo en la Ciudad de México. Tal como lo planeaba, antes y después de sus conciertos el británico de 31 años exploró no sólo las zonas turísticas y compró algunos artículos nacionales, también visitó alguno que otro antro famoso, donde intentó pasar desapercibido, lo cual no resultó tan fácil como para quedarse un rato a disfrutar. Nos enteramos de que el también acto quería empaparse más de la ciudad y del país en general, pues es admirador de la cultura mexicana.









Lee también Karla Panini asegura que no conoció a Arturo Beltrán Leyva y revela que Karla Luna tuvo un romance con el capo