Le llueve a “Sale el sol” tras lamentar muerte de Talina

No le perdonaron a la producción del programa “Sale el sol” dar las condolencias a la familia, tras la muerte de Talina Fernández. En redes sociales, los usuarios respondieron al “Hasta siempre. Descanse en paz la dama del buen decir” del matutino con comentarios como: “Primero la corren y luego se suben al barco de lo lamentamos” y “Ahora sí, pero qué tal cuando la corrieron del programa”, recordando el paso reciente de conductora por Imagen TV, donde compartió anécdotas de su vida, como su buena relación con Ana Bárbara, la ex madrastra de sus nietos.









Yolanda Andrade valora hasta un corte de cabello

A Yolanda Andrade la vida le cambió después de haber estado hospitalizada de gravedad en abril pasado. Ahora la conductora revela que valora hasta el más mínimo detalle positivo en su vida, como cortarse el cabello, lo que simboliza para ella un giro en su vida, razón por la cual le agradece incluso a su stylist. “Es lo más bonito que me ha pasado, últimamente”, expresa Andrade con una sonrisa sobre su nuevo look.





Yolanda Andrade ya está recuperada de salud y revela que aprendió a valorar las cosas más pequeñas de la vida. Foto: YouTube





Del Toro ya contemplaba impulsar nueva sede del Ariel

Guillermo del Toro ya había analizado la posibilidad de que los premios Ariel se hicieran por primera vez en una ciudad diferente a la capital del país, después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, planteara la posibilidad el director de “Pinocho” afirma que su ayuda iba más allá de cualquier decisión de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Para mí la ayuda ahí está, no voy a ser el líder de qué se hace o no se hace, porque no soy el presidente de la Academia, pero mi ayuda ahí siempre va a estar porque mi principal interés es seguir apoyando el cine de las generaciones que vienen”, afirma Del Toro, quien agrega que por ahora su principal interés está en el apoyo a la animación. “Lo hago a través de la beca Animexico, El taller del Chucho y apoyar grupos de animadores en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”.





Guillermo del Toro no dejará de apoyar al cine mexicano. Foto AP





