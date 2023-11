Le dan tache a nuevo look de Mon Laferte

A los fans de Mon Laferte no les gustó el nuevo look que la cantante presumió durante los Latin Grammy. La chilena apareció con unas cejas delineadas, el cabello recogido y unos adornos florales en las orejas pero cuando subió fotos a su cuenta de Instagram, en los comentarios, en lugar de felicitarla por ser una de las presentadoras, le expresaron el descontento por su nueva imagen. “Quién está encargado de su imagen, es muy bella pero esas cejas están pésimas”, “¿Qué te has hecho en esa cara?” y “Me gusta oírla cantar, pero prefiero no verla”, son algunas opiniones que destacaron.

Molotov tendrá su propio festival de música

La banda mexicana de rock confirma, a través de su baterista, Randy Ebright, que siguen trabajando en crear un evento en el que se reúnan varios exponentes del género, el Molotov Fest. “Esta idea sigue en pie, sigue en pláticas, es muchísima organización que se tiene que aterrizar, tener las piezas claves y los jugadores claves, entonces estamos en la etapa de planificación, no creo que vaya a ver hasta por lo menos el 2025, pero sí es una de las prioridades dentro de la banda”, comenta Ebright.

Molotov prendió a sus fans capitalinos. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Carla Estrada se infla de orgullo ante su hijo Carlos López

La productora Carla Estrada reconoce que cada que habla de su hijo Carlos López Estrada, nominado al Oscar, no cabe por la puerta de tanto orgullo. De hecho siempre va preparada a las alfombras rojas sabiendo que muchas veces será su “pequeño” tema de plática con la prensa. Asegura que ella aprende de él, pues cuando se encuentra en una historia, le envía cosas a manera de retroalimentación y no descarta la idea de algún día trabajar juntos. Después de todo, Carla fue quien le dio oportunidad en su momento a Ernesto Contreras, a quien le produjo un corto y lo tuvo en la reconocida telenovela “El privilegio de amar”.

La productora de telenovelas Carla Estrada. Foto: Instagram

