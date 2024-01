Las nuevas Casas de los famosos buscan “Wendys” en toda Latinoamérica

La rebatinga por el talento para llenar "La casa de los famosos" está a todo lo que da, pues es un reality show que ha sido un éxito tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en varios países se está explotando. Mientras Telemundo estrenará la cuarta temporada este 23 de enero, Colombia prepara su propia versión y en México veremos pronto la segunda, que está prevista para febrero o marzo, de ahí que las televisoras estén invitando a casting a famosos de toda la región. Apuntados, nos cuentan, hay por decenas, de todas las nacionalidades y dispuestos a todo, pero que cumplan los requisitos para crear polémica y sobresalir, muy pocos. Las Wendys Guevara se dan a cuentagotas.

Lee también La novia de José Eduardo "manda a volar" a los Derbez

Frida Sofía demuestra que el talento musical lo lleva en la sangre

Como dice la frase “lo que se hereda no se hurta” y aplica muy bien para la polémica Frida Sofía, quien compartió con sus seguidores de Instagram su versión a capela de la canción “Rolling in the deep”, de Adele, y a pesar de que se le olvidó la letra, demostró que tiene muy buena voz y además entrenada. A raíz de esto sus fans le han cuestionado por qué no utiliza su talento sacando nuevas canciones o covers, o retomar de lleno su carrera como cantante. Hay que recordar que desde que hizo su debut en 2019 durante la ceremonia del Balón de Oro de la Liga MX, donde presentó su sencillo “Ándale”, la hija de Alejandra Guzmán no ha presentado material nuevo y se ha enfocado más en su faceta de empresaria.









Fans mantienen culto a Verónica Castro

El amor que existe por la actriz Verónica Castro es tal, que a la fecha, aunque ya no se encuentra tan presente frente a los reflectores como hace unos años, los grupos de fans se organizan para intercambiar y regalar imágenes de la artista a la que califican como “la mejor de todos”. La única petición es que dicho intercambio sea de manera personal para llevar cierto control. Muchos integrantes de grupos web como “Verónica Castro Fans” se enorgullecen de tener cientos de fotos de toda su trayectoria, a la que le rinden homenaje diario.

Verónica tiene fans muy leales. Foto: Clasos.





Lee también Se le escapa a Eugenio Derbez Speedy Gonzales