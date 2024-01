Se le escapa a Eugenio Derbez Speedy Gonzales

Eugenio Derbez está perdiendo la esperanza de hacer una historia protagonizada por el personaje animado Speedy Gonzales, luego de que la empresa que lo produciría junto al comediante se declaró en bancarrota tras acusaciones hacia uno de sus dueños, Harvey Weinstein, de acoso y abuso sexual. “La íbamos a hacer con The Weinstein Company y con todo lo que pasó se enterró el asunto, igual y más adelante”.

Creen a Fabiola Guajardo villana en la vida real

La actriz Fabiola Guajardo aseguró que existen televidentes que están al pendientes de los melodramas que se transmiten en la pantalla chica, que incluso algunos creen que en la vida real ella es villana así como lo fue en Los ricos también lloran, algo que le parece curioso. “Me ha pasado que mucha gente cree que soy mala en mi día a día, que me ven y dicen ‘yo creía que eras como en las novelas, como mala’”, ella lo toma con una sonrisa.

Foto: Archivo

Usurpan en redes identidad de Karla Sofía Gascón

La actriz española Karla Sofía Gascón se enfrentó a un problema que le causó estrés: una persona trató de usurpar su identidad en Facebook, algo que le provocó mucha molestía, aunque le advirtió a sus amigos y personas cercanas que no se dejaran llevar por este engaño. Un consejo que dio para que la identifiquen fácilmente es la buena ortografía que tiene y que las cuentas fake no, pero además que “yo no soy tan amable y utilizo palabrotas”.

