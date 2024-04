“Juego de voces” funde a “MasterChef Celebrity”

“Juego de voces”, el programa de Televisa que pone a competir a famosos consagrados con sus herederos, superó en su noche de estreno este domingo a “MasterChef Celebrity”, al lograr una audiencia de 2 millones 730 mil espectadores frente a un millón 490 mil televidentes del reality culinario de Azteca, a nivel nacional, de acuerdo con cifras de Nielsen-Ibope. Los artistas participantes, en tanto, disfrutaron de la transmisión en una reunión en compañía de sus hijos, donde se colocaron diversas pantallas y un buffet para todos. También acudieron Mayte Lascurain, Andrea Legarreta, Angélica Vale con su mamá, Angélica María, y sus hijos Angélica Maciel y Daniel, Ricardo Margalef, Fernanda Familiar, los productores y parte del equipo. Y como en el programa, se dividieron en equipos: por un lado se sentaron los famosos padres y por otro, los hijos que han hecho amistad y complicidad a la hora de hacer bromas e imitar a los cantantes consolidados.

Una historia que ya está en la recta final en las pantallas mexicanas es la telenovela “Tu vida es mi vida”, de la productora Angelli Nesma, que grabó su final hace algunos días en el Ajusco. Y ahora que está por despedirse, Valentino Lanús, Susana González, Elsa Ortiz y Juan Soler, entre otros actores que forman parte de la historia, fueron de lo más accesibles y nadie estuvo con actitud de diva o algo parecido, aseguró uno de los integrantes de la producción. “Nadie nos dio lata”.





La telenovela se encuentra en su recta final. Foto: Instagram.





Cuando escribieron el final de “La madrastra” a minutos de grabarse

Algo que los productores cuidan con mucha precisión es que, antes de estrenar alguno de sus productos para cine o tv, no se filtre información sobre la trama o los llamados “spoilers”, pero nos cuentan que en México una telenovela que se pasó un poquito con los cuidados fue la versión de 2005 de “La madrastra”, del realizador Salvador Mejía, tanto así que los mismos actores, entre ellos Victoria Ruffo, no sabían quién sería el asesino principal de la historia. Es más, resulta que los mismos escritores de esta trama escribieron el final de este melodrama a minutos de empezar a grabar las escenas, para que no se escapara algún adelanto entre los actores.





"La madrastra" protagonizada por Victoria Ruffo. Foto: Televisa.





