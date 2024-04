Verónica Macías explota sobre su relación con Paco Stanley

Al parecer Verónica Macías está cansada de que le pregunten por Paco Stanley, específicamente sobre su muerte, y un poco irritada aclara que ella conoció al conductor de 1988 a 1994, es decir, la periodista ya no lo frecuentaba cuando se dio su muerte, por eso no fue entrevistada para la serie que prepara Prime Video. También expresó que espera que la nueva serie que está por estrenarse hable bien de Stanley y no ensucien su nombre más, porque piensa que ese furor que se está viviendo por esta historia, después de dos décadas, es "simple amarillismo y sólo buscan ganar dinero".

El fuerte cambio que vivió Fiona Palomo por culpa de la huelga

Fiona Palomo, la protagonista de "Un actor malo" y "Qué despadre", dice que es muy mala con el tiempo libre: puede estar sin hacer nada solo unos días, pero después de inmediato siente que baja su energía y que algo malo le comienza a comer la mente.

Así que sufrió durante la reciente huelga de actores en EU, pues se encontraba trabajando en una serie de ese país y, de pronto, todo se paró por más de tres meses. En ese momento cometió un error: se cortó el cabello y se hizo capas, algo que no traía el personaje.

Temerosa, le dijo a la producción una vez terminada la huelga, esperando un fuerte regaño, pero sólo le dijeron que la pasarían al departamento de maquillaje para ver qué podrían hacer. La tensión, recuerda, fue mucha.

Fiona es hija del actor Eduardo Palomo y la cantante Carina Ricco. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Mateó García, nieto de Gabriel García Márquez, duda si volverá a actuar



Luego de su debut actoral en "Tótem", el escritor Mateo García no descarta volverse a parar frente a una cámara. Eso sí, el nieto de Gabriel García Márquez ("Cien años de soledad") duda que su primo Jonás Cuarón (Desierto y Chupa) lo vaya a querer en algún elenco, pues él sí trabaja con actores profesionales. Si sale, dice, volverá a aceptar una invitación en set, pero sabe perfectamente que lo suyo son las páginas. Dice que sabe su lugar en la vida y con eso está contento.

"Que la gente no se espere ni realismo mágico ni una novela experimental": Mateo García Elizondo