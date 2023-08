Ingrid capitaliza su experiencia en el amor, en podcast

Ingrid Coronado reconoce que en eso de las relaciones de pareja no le ha ido tan bien, situación que piensa capitalizar con el lanzamiento de su podcast, en el cual abordará temas que tengan que ver con las relaciones de pareja.Como un extra, la conductora trabajará con su hijo mayor, Emiliano, cuyo padre es Charly López, pues se encargará de editar cada capítulo, tanto en audio como en video.

Lee también: Taylor Swift concierto: Fanáticos mexicanos decepcionados con los paquetes VIP; pagaron hasta 16 mil pesos

Jay de la Cueva busca diversión con The Guapos: Adan Jodorowsky

“Es una banda que pudimos tener de chavos pero nos llegó hasta ahora”, cuenta Adán Jodorowsky, quien es uno de los miembros fundadores de la banda The Guapos, a la que también se alinea Jay de la Cueva, ahora ex vocalista de Moderatto.

Adán aseguró que la decisión de Jay como la de él de formar esta banda es solo para divertirse. “Queremos pasarla bien, experimentar con sonidos de los sesenta, simplemente divertirnos, hay mucho cariño y respeto entre nosotros, y queremos que sea un bálsamo para nuestras carreras”, contó Adán Jodorowsky.

Jay de la Cueva. Foto: Instagram @jaydelacueva

Lee también: La perturbadora película en Netflix que te dejará reflexionando sobre dormir en un hotel

Macarena Achaga evade hablar de boda

La actriz de 31 años ha presumido en redes sociales que tiene una excelente relación amorosa con el influencer, ahora también actor, Juanpa Zurita, pero cuando le preguntan sobre si han pensado en boda, se pone nerviosa y prefiere alejarse.

Así sucedió durante la presentación de su serie Mala fortuna en la que Achaga esquivó la pregunta. “¡Ay!, muchas gracias por venir y mejor no se pierdan a ver si me caso o no, en la serie”, dijo entre risas la actriz durante el preestreno al que acudió Zurita.

Lee también: Mar de Regil se sale del concierto de Taylor Swift antes de que termine y la tunden en redes