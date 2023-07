Hasta Netflix se sube a popularidad de Wendy Guevara

Ahora resulta que todos son amigos de Wendy Guevara. Desde que la influencer se ha convertido en uno de los personajes más populares de la televisión con su participación en “La casa de los famosos”, hasta Netflix se ha subido a la ola y aprovechando que, antes de su aislamiento en el reality ella fue invitada especial del programa “Pasteleros contra el tiempo”, ahora han dedicado al menos siete publicaciones con el personaje de Wendy promocionando este estreno. “Salud por el yin yang que es mi Wendy Guevara”, escriben en uno de los videos.









Facundo exhibe a Gina Holguín

Pues resulta que Gina Holguín le quitó el trabajo a Mariana Echeverría en la televisión o por lo menos así lo dijo Facundo en uno de los foros de Televisa. “Dejaste sin trabajo a Mariana Echeverría, ahora que está embarazada y tiene otro hijo que alimentar, ¿en qué momento la dejaste desempleada? Qué triste”, dijo el conductor, quien aunque al principio parecía en tono serio, después resultó que lo decía en broma y su colega le siguió la corriente con: “ahorita vamos a pasar un bote para los que quieran cooperar, va directo para Mariana”.





El irreverente conductor habría balconeado a Gina Holguín. Foto: Instagram





A Benny Emmanuel le está dando por cantar

A Benny Emmanuel ya le gustó el canto; después de haber tenido un acercamiento con el rap en la serie “Vgly”, no sólo fue invitado por Natanael Cano a cantar con él en Puebla el tema de la producción de HBO, sino que ahora, en su nuevo proyecto streaming, la película “Los (casi) ídolos de Bahía Colorada”, también interpreta a un cantante con mucho talento. Él mismo aceptó que en eso se identifica con el personaje. “Romeo -su personaje_ no lo admite, pero le gusta. Eso a veces me pasa”, dice el actor de “Chicuarotes”.





Además de la actuación, el joven quiere probarse en la música. Foto: Instagram





