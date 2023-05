Halle Bailey se queja por comentario racista

El comentario que realizó el conductor de TV Azteca, Patricio Borghetti a Halle Bailey, protagonista de la nueva película “La sirenita” de “nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel” fue a dar a los altos mandos de los estudios Disney en Estados Unidos. Nos cuentan que la actriz estadounidense se quejó sobre las entrevistas que tuvo en México, esto derivado de la que le realizó el conductor de TV Azteca, pues lo que quiso ser un halago terminó como un comentario racista, por lo que la joven cuestionó por qué la habían traído a México y pidió no volver a ser expuesta a este tipo de situaciones ante personal que no estuviera lo suficientemente preparado. Los representantes de Disney en México, por supuesto, casi se infartan con lo ocurrido.

Bárbara de Regil dice no a los desnudos por su hija

Bárbara de Regil tiene una sola restricción cuando se trata de trabajo y la estableció para no perjudicar a su hija, Mar. “Ella no ve mis proyectos, como que no le llama la atención porque ella me ve como su mamá y ‘hazme enfrijoladas y ya’, pero sí te puedo decir que aprendí a guardar un respeto a ella en la onda de cuando me han dicho: ‘desnudo de todo el cuerpo’, digo no porque pues Mar está súper adolescente y en la escuela, entonces trato como de evitarle ese tema de: ‘uy, mira’, trato de no hacerlo, pero fuera de eso no le pido permiso para nada”, explica Bárbara.

Bárbara de Regil no quiere hacer desnudos por respeto a su hija. Foto: Instagram

Corridos tumbados para aprender la tabla del 9

Mucho se ha criticado a géneros musicales como el reggaetón o los corridos tumbados, debido al contenido violento de sus letras, donde se hace alegoría a la delincuencia y el dinero fácil; estas canciones no sólo han tenido buena recepción en el público adulto, también en el infantil, algo que no ha pasado desapercibido por los artistas enfocados en el contenido familiar en redes sociales, así que los integrantes de El Club de Kids Play decidieron hacer algo más positivo con este popular género y hacer una canción con la cual los niños y niñas se aprendan la tabla del 9, ya que es cantada al más puro estilo de Peso Pluma o Natanael Cano. Esto ha tenido buenas reacciones entre los usuarios de Facebook, quienes incluso les han pedido que siga con las tablas de los otros 9 números y el verbo “to be” de inglés.

