Hacer “Aventurera” sin Carmen Salinas será un desafío

Desde que Carmen Salinas murió no se había hablado de la posibilidad de retomar la puesta en escena "Aventurera" pero hace unos días fue Irina Baeva quien reveló que está en pláticas con el productor Juan Osorio para ver si ella puede ser la siguiente Elena Tejero. Esto causó sorpresa a Gerardo Quiroz, quien es socio de Osorio en este proyecto, porque no estaba enterado de este acercamiento con la actriz de origen ruso, pero aseguró que quieren hacer un montaje que sea un digno reconocimiento al trabajo que por años hizo Carmelita con esta obra, a sabiendas de que sin ella será un desafío enorme hacer que la historia tenga el mismo éxito que alcanzó con el liderato de Salinas.

Trabajar en una locación no es sencillo, menos si además del talento principal hay muchos extras en escena y en un lugar reducido. Por ello en las grabaciones de la telenovela “El amor no tiene receta” les preocupa hasta que alguien pueda salir atropellado, así ocurrió recientemente mientras se grababan los promocionales de la producción de Juan Osorio, pues se recrearon calles y banquetas para una escena e incluso incluyeron una camioneta que circulaba por ahí. “¡Aguas, súbanse a la banqueta!”, se alcanzaba a escuchar dentro del set cuando la camioneta iba de reversa, alertando a todos para que nadie saliera lastimado.





María José Magán no habla de su ex Matías Novoa

Aunque su relación terminó hace 10 años, hay algo que siempre mantendrá conectados a los actores María José Magán y Matías Novoa: el hijo que tienen en común. Sin embargo para la actriz de la serie “Un día para vivir” hablar de su ex parece que es algo que no está en sus intereses, ni siquiera ahora que el actor ha sido noticia luego de contraer matrimonio por tercera ocasión, esta vez con la actriz Michelle Renaud. Así lo dejó claro durante el claquetazo de la cuarta temporada de la serie donde compartió que Novoa ve esporádicamente a su hijo “pero no quiero hablar de eso, hoy vengo a hablar de un proyecto que es muy importante para mí, no de mi situación personal, mi hijo es muy importante también, pero hoy vengo a hablar de proyectos”, dijo la actriz ante los cuestionamientos de si su hijo lleva una buena relación con su padre, aunque ellos estén separados.





María José Magán se enfoca en lo profesional. Foto: Instagram

