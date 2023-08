El “Diamante Negro”, Roberto Palazuelos, se volvió rojo del coraje. Durante el lanzamiento de su programa “Hotel VIP”, que sustituye a “La casa de los famosos”, en un patio en las instalaciones de Televisa, de inmediato llegaron con preguntas que no tenían que ver con su reality show y que lo incomodaron mucho porque estaban relacionadas con Luis Miguel. Al principio respondió: “otra pregunta, porque ya me voy”, otro reportero le cuestionó sobre cómo estaba la situación con la viuda de Andrés García, Margarita Portillo, a lo que contestó: “de eso no voy a hablar ahorita porque estoy en el lanzamiento del hotel”, pero la tolerancia se le acabó cuando alguien insistió con “¿Luis Miguel es o no un doble’”, por lo que un Palazuelos visiblemente molesto, advirtió: “no voy a hablar de eso” y sin pensarlo dos veces se retiró.

Pruebas Covid-19 en “La casa de los famosos” hasta el último día

A propósito de “La casa de los famosos”, nos percatamos de que la producción no ha relajado ni un minuto los protocolos para evitar los contagios de Covid-19, pues siguió realizando pruebas rápidas para detectar el virus hasta el último minuto de la final, que se llevó a cabo anoche. En la última semana, comentaron integrantes de la producción a EL UNIVERSAL, nadie salió positivo, sin embargo, era obligatorio hacerlos. En las pruebas eran marcados con plumón negro el nombre de la persona y el motivo de su asistencia, para tener a la vista los controles.





Julia Tradd, de EndemolShine Boomdog, Galilea Montijo y Rosa María Noguerón. Foto: Carlos Mejía / El Universal





Aurelio Casillas, el rey de las narcoseries

Aurelio Casillas celebrará 10 años como el rey de las narcoseries, pues Telemundo anunció recientemente la novela temporada de la serie protagonizada por Rafael Amaya, que coincide con el décimo aniversario de la historia y con 750 capítulos transmitidos. Cuando parecía que todo iba a terminar, debido a los problemas de salud de Amaya y diversos ajustes en el elenco, la historia cobrará más vida, y a esto se añade la llegada de las ocho temporadas grabadas a la plataforma Vix, de Televisa, que obtuvo los derechos para verla en México y Latinoamérica, luego de transmitir algunas temporadas tanto en sus canales Galavisión y Unicable.





Foto: Rafael Amaya. (Archivo / EL UNIVERSAL)





