Gruber no ha ido a un show de La Trevi

La actriz Scarlet Gruber ha hablado sobre su emocionante papel en la nueva bioserie Ellas soy yo: Gloria Trevi, donde interpreta a la cantante regiomontana. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, reveló que nunca ha asistido a uno de los conciertos de La Trevi: “Jamás he ido a uno, los he visto por YouTube. Eso me falta fíjate, sentir esa energía en primera fila gritando todas sus canciones”, dijo la actriz venezolana.

Chiquis habla de la novia que tuvo a los 23.

La cantante Chiquis, hija de Jenni Rivera, cerró bocas a quienes le siguen preguntando sobre si es lesbiana. “En mi primer libro explicó ahí a detalle el porqué, cuándo y cómo pasó, tomo un poco de ese tema en mi libro Invencible, ahí explico todo (que tuvo una novia a los 23 años)”. La cantante aclaró que siempre ha apoyado a la comunidad LGBT+, pues “amor es amor”, aunque ahora tiene un novio y está feliz con él.

¿William Levy regresó con su expareja?

El actor William Levy ha sido visto últimamente con su expareja, la actriz Elizabeth Álvarez, con quien tiene dos hijos. Aunque se ha especulado que ambos podrían haber retomado su relación después de su separación el año pasado, Levy prefirió no negar ni confirmar esos rumores: “Yo creo que será mejor que le pregunten a ella”, dijo entre risas. Ambos han querido mantener en privado su situación actual.