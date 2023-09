Fans piden a María León programa de tv de fitness

María León se ha convertido en un referente de disciplina desde que se concentró en su actividad física con clases de pole dance y pesas. Tras su paso por el grupo Playa Limbo, ahora destaca en los escenarios y en redes sociales por tener un cuerpo muy ejercitado y por esta razón muchos de sus seguidores ya están solicitando que se convierta en maestra de entrenamiento. “Deberías hacer tu programa fit en TV” y “Podrías compartirnos algunos ejercicios tú que eres tan experta”, le sugieren a la actriz y cantante, al tiempo que irónicamente, no ha faltado quien ha hecho burlas cuando muestra su bien ejercitado abdomen en “Vaselina, el musical”.

Pedro Prieto, ni tan perdedor en la cocina

Si bien Pedro Prieto fue el segundo eliminado de la tercera temporada de “MasterChef Celebrity”, en realidad no fue tan perdedor que digamos, pues no ha dejado de trabajar. En varios programas el público lo pudo ver en breves cápsulas haciendo recetas, como en el reciente capítulo de la semifinal en donde preparó tacos de cochinita pibil, dando el paso a paso de la elaboración y el uso de las herramientas de cocina. No todos los expulsados tuvieron la misma suerte que él, a pesar de que el también conductor ha dicho que en realidad no es bueno en la cocina.





Pedro Prieto se unió a las filas de TV Azteca, después de competir en "MasterChef Celebrity".. Foto: Instagram





Reestreno de “El Mago”, con Lucerito recuperada, emociona al productor

El productor Juan Torres se puso sentimental ahora que reestrenó “El mago”, luego de que Lucerito Mijares, quien protagoniza el musical, se fracturara el pie en el día del estreno, por lo que durante más de un mes tuvo que apoyarse en un carrito cuando daba función. “Nos da felicidad verte bien”, le dijo Torres, quien estaba tan emocionado que sus invitados le gritaron entre los pasillos del Teatro Hidalgo: “quiere llorar, quiere llorar”, y él simplemente rió porque todos tenían razón, pues vio materializado el fruto de muchos meses de esfuerzo y ya sin descalabros.

