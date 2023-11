Elizabeth Álvarez defiende salud de Jorge Salinas

Elizabeth Álvarez defiende la salud de su esposo Jorge Salinas. Después de que se dijo que el actor se veía cansado, Álvarez comenta que su pareja está mejor que nunca. “Se ve guapo, más guapo que nunca y está grabando una serie padrísima… pues si el hombre se para todos los días a las cinco de la mañana, trabaja todo el día, hace su ejercicio, obviamente que está bien, si no, estaría en un hospital”. La actriz cuenta además que están preparando la fiesta de cumpleaños número ocho de sus mellizos, para los primeros días de diciembre. “Ya estamos en los preparativos del pachangón… León la quiere de aviones y Máxima de princesas, todavía tienen esa inocencia”.

Lee también Atuendo de Mario Morán provoca críticas

Habrá Monty Python a la mexicana con Adal, Omar, Adrián y Ariel

En 2011 Los Mascabrothers, Freddy y Germán Ortega, apostaron a lo grande al protagonizar el musical "Spamalot", el cual fue creado por el grupo cómico inglés Monty Python, logrando una temporada de casi un año de éxito, ahora el productor Alejandro Gou quiere repetir la experiencia y entre su planes de 2024 es traer de nuevo este montaje con los comediantes de nuevo protagonizando; además, se unirían al elenco Adal Ramones, Omar Chaparro, Adrián Uribe y Ariel Miramontes “Albertano”, a quienes veríamos en esta comedia medieval a partir de septiembre.





Ramones está en la mira del productor Alejandro Gou para protagonizar un nuevo musical. Foto: Carlos Mejía | El Universal

Francisco Colmenero aprueba a famosos en el doblaje

Francisco Colmenero, el actor de doblaje que es conocido como la voz de Disney por haber interpretado a personajes como Mickey Mouse, Pluto y Pumba, no está peleado con los star talent, como se le conoce a los famosos que incursionan en el doblaje, uno de ellos es Eugenio Derbez, a quien dirigió cuando comenzó con doblajes como Mushu de “Mulán”. “La gente que viene son actores, entonces se les dirige bien y se les explica lo que es el doblaje, entran en lo que es lo nuestro y han salido cosas buenas, no es problema y no los odiamos porque entran a nuestro terreno, son actores también y sólo es cuestión de aprender la técnica, pero Eugenio, por ejemplo, entró perfecto en el personaje y fue de los primeros famosos en incursionar”.

Lee también Nada ni nadie convence a Aracely Arámbula