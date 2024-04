El Senado ignora a la SCJN para apoyar el cine mexicano

Por razones no divulgadas, el Senado de la República continúa sin acatar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ha decidido aplazar una nueva reunión que tendrían las comisiones de RTC y de Estudios Legislativos. Esta reunión sería el primer paso para establecer como ley la obligación del Estado de apoyar al cine mexicano.



En agosto del año pasado, el máximo tribunal ordenó al Congreso subsanar esta omisión en la legislación, estableciendo como fecha límite diciembre; sin embargo, la Cámara Alta solicitó una prórroga que fue concedida. Hace unos días, la Cámara anunció una reunión entre las comisiones, la cual finalmente no se realizó y ahora está sin fecha definida. De los 11 integrantes de la Comisión de RTC, siete son de Morena.

Alonso Echánove “regresa” al cine con trabajo póstumo

A año y medio de su fallecimiento, el actor Alonso Echánove regresará al cine esta semana con el estreno de la cinta "Mundos Cósmicos".



El actor aparece durante unos minutos junto a los protagonistas Elizabeth Valdez y Jorge Luis Moreno, quienes están en un parque. La película se filmó hace siete años y fue el último trabajo cinematográfico de Echánove, conocido por "Modelo antiguo" y "Ya la hicimos".





Archivo EL UNIVERSAL.





Bárbara Torres no siempre está “chispita”

Las personas suelen ver a la comediante Bárbara Torres alegre, sonriente y divertida, pero ella aclara que no siempre se siente así, ya que también experimenta momentos de debilidad, tristeza o enojo.



“Todos tenemos un don; a mí, Dios me dio el don de la comedia, al médico, el de curar, al veterinario, el de cuidar animales, al músico, el de tocar instrumentos o cantar. Lo mío es la comedia y amo estar en un escenario; pero eso no significa que no llore. A veces, la gente está acostumbrada a que quienes hacemos comedia siempre estamos chispitas, pero también somos seres humanos”.





La actriz asegura que, como todos los seres humanos, experimenta cambios de ánimo que afectan su humor. Foto: Televisa





