El gusto culposo de Juan Pablo Medina

El actor Juan Pablo Medina es recordado por series como como “La casa de las flores” y “Soy tu fan” o en cine como “El club de los idealistas” pero, confiesa, a escondidas le gusta mucho ver los programas y realities relacionados con música y nuevos exponentes… Además de comer postres. “Mi placer culposo es ver realities de canto”, señala. ¿Será que un día lo veremos probándose en uno de esos programas?

Alfonso Dosal filma y no alcanza a promover su película

El boom de series y películas a veces ocasionan que actrices y actores no puedan promover producciones en que han participado, pues para cuando inicia la temporada de entrevistas, ya están involucrados en otras producciones. Así le ha pasado a Alfonso Dosal, quien por estar grabando una serie no podrá participar en las actividades de “Un actor malo”, película dramática de la que es protagonista. Eso sí, logró ser liberado al menos el día de la premier, aunque al día siguiente debería estar a primera hora en el set de su nuevo trabajo audiovisual. Desde hace dos años, el actor ha platicado de esta historia que aborda el tema del acoso sexual.





El actor Alfonso Dosal. Foto: FOX





A Silverio no le interesa Moderatto

El músico Julián Lede fue colega de Jay de la Cueva en el grupo electrónico Titán, sin embargo el cantante detrás del personaje Silverio no le interesa absolutamente para nada lo que ocurra con Moderatto, grupo que recién tuvo su último concierto en el Palacio de los Deportes, al que pertenecía De la Cueva. “La verdad no me interesa, Jay estuvo con nosotros, pero Moderatto no es de mi gusto para nada, mis intenciones musicales y mis gustos musicales pasan por un lado completamente diferente, que no tiene nada que ver con lo que sucede en esa agrupación, nunca los he escuchado, nunca los he visto y no me interesa para nada, o sea que sean felices”, dice honesto.





Moderatto resultó no ser del agrado de Silverio. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

